Las propuestas económicas menos conocidas de los candidatos a La Moneda, Boric y Sichel

Se incluyen iniciativas que podrían impactar las decisiones de negocios, las relaciones laborales o el mercado del trabajo en general.

La semana pasada, Diario Financiero realizó una revisión de los programas de gobierno -y bases programáticas, de los seis precandidatos inscritos ante el Servicio Electoral, más la socialista Paula Narváez, quien no participó de las primarias, pero hasta el momento mantiene su opción para participar de la contienda electoral de octubre. Aunque Carlos Maldonado y José Antonio Kast también disputarán la presidencia, todavía no cuentan con programas oficiales, por lo que no fueron considerados en el análisis. (Ver la nota original aquí)

Se dejaron fuera muchas medidas ya socializadas para intentar mostrar las otras propuestas en más de 800 páginas que tienen estos documentos. Frente a esto, se incluyeron iniciativas adicionales que podrían impactar las decisiones de negocios, las relaciones laborales o el mercado del trabajo en general.

Gabriel Boric, Frente Amplio

Legislación y preparación para la plurinacionalidad.

Desarrollo y perfeccionamiento de la Alta Dirección Pública.

Fortalecimiento y modificación de la Ley del Lobby para regular de manera más exhaustiva a los lobbistas y a los gestores de intereses.

Robustecimiento de las atribuciones de la Dirección del Trabajo y mayores recursos para potenciar su rol fiscalizador.

¾ Terminar con los abusos de las mutuales privadas en la calificación de accidentes y enfermedades de origen laboral.

Ampliar la cobertura de la negociación colectiva mediante un sistema de negociación multinivel. Además, los trabajadores del sector público tendrán derecho a negociación colectiva y huelga.

Para diversificar la matriz productiva, el Estado debe definir lineamientos estratégicos sobre los sectores en los que debe centrarse el desarrollo del país, estableciendo objetivos claros, políticas de inversión en investigación e innovación, y políticas de fomento al emprendimiento.

Estado emprendedor, el que jugará un rol activo en la economía, financiando y participando en emprendimientos innovadores. Una de sus principales líneas es el Banco de Desarrollo, que tenga participación en empresas privadas exitosas y fomente el desarrollo de empresas a nivel nacional.

Orientar estratégicamente los subsidios a empresas que no tengan historial de malas prácticas laborales, que no hayan sido condenadas por infracciones a la libre competencia, que tengan presencia femenina en los espacios de decisión. Esto, además de dirigirlos a la creación de empleos verdes.

fortaleciendo la institucionalidad fiscalizadora y el fomento de I+D en el área. Impuesto al Valor Agregado (IVA) con perspectiva de género.

Resguardar el acceso al empleo, con énfasis en el cupo laboral trans e impulsar un plan contra el acoso laboral hacia les trabajadores LGBTIQ+.

SEBASTIÁN SICHEL, INDEPENDIENTE

