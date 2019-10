Mundo político y académico valora decisión del gobierno de cancelar la COP25

Política

Tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera, que este miércoles dio a conocer la suspensión de la APEC y de la COP 25, varias han sido las voces que han salido a comentar la decisión del mandatario.

El ministro de Ciencia y Tecnología Andrés Couve respaldó la decisión del Presidente al tiempo que reconoció la labor del Comité Científico para la cumbre, que seguirá trabajando ahora enfocado en aportar para la ejecución de políticas públicas orientadas al medio ambiente.

Couve destacó el compromiso de Chile con la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) y con los objetivos del Acuerdo de París en este contexto. "Seguiremos trabajando para que nuestro país avance hacia un desarrollo sostenible e integral con consideraciones sociales y medioambientales, comprendiendo que el calentamiento global afecta especialmente a los grupos más vulnerables, agudizando las desigualdades".

Heraldo Muñoz: "Un golpe para la política exterior"

Por su parte, ex canciller Heraldo Muñoz afirmó a CNN que se trata de “un fuerte golpe a la política exterior, pero no es una sorpresa”. A su juicio, la decisión responde a la imposibilidad de controlar el orden público, y por otro lado, agregó que en las actuales circunstancias “la ciudadanía no habría entendido, la destinación de dineros importantes a dos cumbres”.

Dentro de su análisis, el presidente del PPD dijo que se trata de “un golpe a la política exterior, pero no afecta el prestigio de Chile”. “A corto plazo debilita la proyección internacional de Chile, pero para que afecte la imagen del país tendrían que ocurrir eventos como este de manera permanente, y eso no va a suceder, Chile no es así”, dijo a la cadena de noticias.

Más reacciones

Por su parte, el presidente del Comité de Diálogo Político Chile-China y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Issa Kort dijo que se trata de una decisión "correcta y responsable" de parte del Presidente Piñera. "El estallido de una crisis aguda, como la que vive Chile, debe hacer tomar decisiones reales y no ideales. Hoy en día la ciudadanía nos demanda tener energías y focos puestos en resolver problemas internos. Estoy seguro de que toda la comunidad internacional va a entender y respaldar esta decisión".

A su vez, el director del Centro de Estudios Internacionales de la UC, Jorge Sahd dijo a DF que "esta decisión causa un daño a la imagen país significativo y afectará a todas las actividades de empresas y puestos de trabajo en torno a estos eventos internacionales. Pero a la vez, es la única salida que tenía el gobierno, que debe enfocarse 100% en dar una salida al conflicto interno actual".

Juan Pablo Toro, director ejecutivo de AthenaLab, indicó que "no debe haber sido una decisión fácil para el Presidente, pero es entendible dado el enorme desafío que supone asegurar cumbres de esta magnitud y la existencia de prioridades internas, que parten por recuperar el orden público y responder a demandas sociales expresadas pacíficamente. Eso a nivel de mensaje local", añadiendo que "representa un severo golpe a la imagen externa de Chile. Ahora, no solo la Cancillería, sino todos quienes de alguna u otra forma representan a Chile en exterior tienen que ayudar a mostrar que este país cuenta con la capacidad de superar desafíos como el actual".

El director Observatorio de la Alianza del Pacifico de la UC, José Luis Parra, señaló también que "el anuncio del Presidente Piñera sobre la cancelación de dos importantes compromisos internacionales, como APEC y la COP25, es una decisión acertada por el riesgo que podrían correr los mandatarios y visitantes en estos momentos de convulsión. Asimismo, es importante hacer notar el costo que para la imagen de Chile traerá esta decisión. Los daños materiales que ha sufrido el país en las últimas dos semanas se podrán cuantificar; sin embargo, el impacto negativo en la imagen será difícil de medir en el mediano plazo. Por esto, me parece importante condenar de manera categórica los actos violentos y destructivos que atentan contra la paz social, sin desconocer la importancia de las mejoras sociales impostergables que se requieren en Chile".