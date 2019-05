Ossandón y polémica por viaje a China: "Fue una imprudencia, pero hay mala leche"

Política

El senador sostuvo que no es necesario mostrar la boletas con los gastos de los hijos del Presidente en China porque "son de las familias más ricas del mundo no de Chile, perdónenme, para qué, lo encuentro una estupidez".

El Presidente, Sebastián Piñera, recibió a los senadores de Renovación Nacional en La Moneda, oportunidad en que hablaron de diversos temas según los asistentes y al término del encuentro el senador Manuel José Ossandón, fue consultado por el resurgimiento de la polémica del viaje a Chine del Presidente con dos de sus hijos oportunidad en que acusó "mala leche" de parte de la oposición.

El parlamentario dijo que "hablamos de los éxitos al viaje a China, no de la polémica, que es clara, creo que ha habido mala leche de algunas personas, sobre todo dos ex ministros (de oposición) que saben que jamás se ha podido cobrar un pasaje en un avión presidencial. Siempre he dicho que esta fue una imprudencia, lo otro es ver qué beneficios tuvo el viaje, se lograron 14 acuerdos, con China y Corea".

Reconoció que "el episodio de los hijos del Presidente pasó, fue una imprudencia, el hijo Cristóbal pidió disculpas públicas, lo otro es una estrategia para tratar de eliminar la agenda del gobierno, por ejemplo, están diciendo que Clase Media Protegida es todo antiguo, eso es mentira, hay muchas cosas nuevas y otras pendientes en el parlamento".

Asimismo demostró empatía por las palabras de Piñera que dijo estar dolido por algunas críticas "cuando le pegan a un hijo duele, él tiene el cuero duro, pero sus hijos y su señora no. Me gusta que exista un Presidente humano, que tiene de malo estar dolido".

Consultado si es necesario mostrar las boletas como lo manifestó el propio mandatario, señaló que no es necesario, que eso sería extender el tema y no lo resolvería. "Esto es muy divertido, porque si me dijeran que estamos hablando de gente que no tiene como pagar, que no tiene como ir a China, que no tiene estudios, pero los dos hijos son profesionales de la Universidad Católica y ambos tienen master en las mejores universidades del mundo, son de las familias más ricas del mundo no de Chile, perdónenme, para qué, lo encuentro una estupidez", el mostrar las boletas.

Sobre el encuentro con el mandatario el senador Francisco Chahuán dijo que Piñera les pidió ser "voceros para transmitir junto con los ministros lo que está haciendo el gobierno" y evitar comentar "las anécdotas".