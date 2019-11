Presidente solicita "renuncia inmediata" a subsecretaria Alejandra Bravo tras ser acusada de cohecho

Política

La diputada Marcela Hernando (PRSD) pidió investigar por el delito de cohecho porque se entregarían terrenos en la región de Antofagasta, a cambio que los futuros beneficiados adhirieran en al partido en formación Nueva Clase Media (NCM).

El Presidente, Sebastián Piñera, solicitó esta mañana la renuncia con el caracter de inmediata a la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, acusada de cohecho en la región de Antofagasta para la cesión de terrenos.

Cabe señalar, que según radio Bio Bio el pasado 29 de octubre -a través de un oficio enviado al fiscal nacional Jorge Abbott- la diputada Marcela Hernando (PRSD) pidió investigar por el delito de cohecho a la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo. Básicamente, porque se entregarían terrenos en la región de Antofagasta, a cambio que los futuros beneficiados adhirieran en al partido en formación Nueva Clase Media (NCM). Se trata, precisamente de la colectividad que busca inscribirse en esa zona del país y cuyo presidente es Eduardo Salas, marido de Bravo, ex militante DC y ex PRI, al igual que su esposa.

La ahora ex subsecretaria en paralelo a la decisión conocida desde La Moneda entregó un comunicado en que señala que: "He tomado conocimiento en el noticiero de hoy de la radio Biobio, que, asesores del ministerio habrían realizado actos contrarios a las normas y políticas ministeriales. Por tanto, he decidido lo siguiente: La inmediata desvinculación de mi jefe de gabinete, Mario González, y del funcionario, Oscar Marín. He instruido el inmediato sumario administrativo para ambas personas. Esperamos que el Ministerio Público investigue a fondo esta situación y se entregará toda la colaboración que sea necesaria. Junto con estas medidas, he presentado la renuncia a mi cargo al Presidente de la República".