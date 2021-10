TPP-11 vuelve a sacar chispas: cambio o permanencia del modelo se toma el debate

Política

La asesora de Provoste explicó que el Acuerdo de Escazú y la institucionalidad medioambiental tendrá prioridad en un gobierno de Unidad Constituyente.

La eventual ratificación nacional del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, marcó también la discusión entre los asesores. Juan Ignacio Latorre, representante de Boric, dijo que consideran que el acuerdo profundiza el modelo neoliberal, y es "una camisa de fuerza para un país como Chile que quiere transitar hacia una nueva estrategia de desarrollo sostenible".

El planteamiento fue rebatido por Cristian Bisquertt, asesor de Kast, quien defendió que "si hay gente para la que el tratado TPP-11 es una expresión del neoliberalismo, vamos a tener una serie de problemas con todos los otros tratados que también descansan en un enfoque más o menos parecido".

Guillermo Holzmann, del equipo de Sichel, también es partidario de ratificar el acuerdo, y lo más rápido posible. "Nuestra incorporación al TPP-11 no solamente es necesaria, sino que urgente", dijo. Argumentó que "el mundo sigue avanzando a un tranco largo y rápido mientras nosotros queremos hacer un stand by en el país (...) El mundo no nos va esperar".

Paz Zárate, asesora de Provoste, explicó que consideran que no es bueno debatir sobre el TPP-11 ahora, y que la candidatura priorizará reforzar la institucionalidad medioambiental mediante la aprobación del Acuerdo de Escazú. Argumentó que ante la sensación de vulnerabilidad de la población -evidenciada en el estallido social- es importante "hacer una pausa, un diálogo mayor para lograr un consenso mayor", respecto al TPP-11.

Sobre puntos específicos del acuerdo, Latorre dijo que tienen cuestionamientos a los puntos que tienen que ver con mecanismos de resolución de controversias entre Estados e inversiones, y dijo que incluso Joe Biden ha criticado los mecanismos donde las transnacionales tienen "tribunales especiales".

Zárate respondió que el arbitraje de inversiones no corresponde a tribunales de multinacionales, y que en ellos la proporción de casos fallados en favor de los Estados es similar a la de casos fallados en favor de multinacionales, o donde las partes llegan a un acuerdo.