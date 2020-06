SII refuerza fiscalización de permisos para comprobar rubros de empresas esenciales

Economía y Política

Ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que se busca pezquizar a firmas que se “disfrazan de empresas esenciales” para obtener permisos en medio de la pandemia.

"Estamos en contra de empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permios inadecuados", afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien anunció que desde hoy se intensificarán los controles y fiscalizaciones para evitar que algunas firmas falseen documentos para obtener autorización para sus trabajadores.

Paris señaló que "la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, hoy inicia una fuerte fiscalización en contra de algunas empresas que incumplen estos instructivos y estamos haciendo una correlación entre el rubro de la empresa y el Servicio de Impuestos Internos, para tratar de ubicar a las que están actuando de forma inadecuada".

El ministro explicó que "trabajaremos con las empresas que requieren verdaderamente ese tipo de permisos, se han realizado 24 millones de controles y se han detenido a 100 mil personas tratando de disminuir el estado de sobrecirculación".

La autoridad llamó a respetar la cuarentena y el toque de queda y "no falsear algunos documentos para permitir que haya más gente circulando" comentando que "me llama la atención que haya ópticas y empresas telefónicas abiertas.

Puntualizó que la fiscalización a empresas será en forma remota y presencial con la Dirección del Trabajo "desde hoy se aumenta la fiscalización contra este tipo de empresas. La persona no es la culpable, no queremos que el trabajador pierda el trabajo, no es esa la finalidad de la inspección, es controlar a aquellas empresas que utilizando documentos falsean la información para obtener permisos que no deben ser utilizados en estas circunstancias".