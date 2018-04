Canales de Televisión suman pérdidas por US$ 25 millones

Actualidad

Costos e ingresos subieron en la industria, manteniendo por quinto año consecutivo los números rojos.

Que la industria de televisión está en una crisis no es una novedad y el 2017 no fue la excepción. Por quinto año consecutivo, las canales de televisión abiertas anotaron pérdidas y al cierre del 2017 éstas alcanzaron los US$ 25,8 millones, un 26% más que 2016.

Según los estados de resultados entregados por las estaciones televisivas, el único canal que arrojó utilidades fue Mega, aunque éstas se redujeron en 50%. A diciembre de 2017 la estación ligada a Carlos Heller obtuvo un desmedro en sus ganancias totalizando US$ 8,7 millones frente a los US$ 17 millones de 2016.

Quien también vio una fuerte caída en sus cifras de última línea fue La Red que perdió US$ 7,5 millones frente a los US$ 1,2 millones negativos del cierre de 2016.

Quienes sí vieron mejoras, aunque mantuvieron sus resultados en números rojos, fueron TVN y Chilevisión. Ambas empresas si bien registran pérdidas, lograron reducirlas.

El que más destaca fue el canal estatal, ya que redujo en un 39% sus pérdidas (a US$ 14 millones), mientras que la señal abierta de Turner Chile redujo en un 5% sus retrocesos (a US$ 12,5 millones).

En el acumulado, la industria obtuvo una mejor posición en sus ingresos. Los canales abiertos aumentaron en 5% las ventas, las que superan los US$ 342 millones al cierre de 2017.

Estos mayores ingresos se vieron compensados por mayores costos, uno de los karmas de la televisión chilena. El alza en los gastos de operación fue de 6%, superando los US$ 296 millones en total.

La única de las empresas que logró reducir sus mayores gastos fue Chilevisión, que bajó este ítem en un 4%. Esto debido a la fuerte reestructuración que está llevando a cabo en canal de Turner lo que ha incluido reducción en el personal.

TVN, que está a la espera de la inyección de US$ 65 millones por la capitalización, aumentó sus costos en 2%. Mega incrementó sus gastos en un 12%.

En cuanto a los ingresos por publicidad, TVN y Chilevisión sacaron cuentas alegres. Pese a tener un año 2017 de estrechez económica, el canal estatal aumentó sus ingresos por publicidad en un 5%, mientras que Chilevisión creció un 3%.