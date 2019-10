Gobierno analiza recursos a devolver tras cancelación de COP 25 y asegura que agenda medioambiental se mantiene

Actualidad

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, indicó que, si bien el país no será anfitrión de la cumbre, ésta se realizará y ya hay naciones que están ofreciendo sus territorios como sede.

Tras la cancelación de la COP 25, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, explicó esta tarde los alcances de la decisión anunciada hoy por el Presidente Sebastián Piñera, señalando de entrada que es un "momento triste" y que, tal como lo ha señalado el Mandatario, la prioridad estará puesta "en casa" y focalizando todos los esfuerzos por recuperar la paz social.

"Quiero aprovechar de agradecer profundamente el trabajo y compromiso que han realizado miles y miles de personas a lo largo de todo Chile, a los equipos internos, a la comunidad internacional, a los sectores productivos del país, a las ONG, en impulsar la transformación a un desarrollo sustentable que dé cuenta de la relevancia del cuidado de nuestro planeta. Entiendo que todos ellos al igual que el gobierno siente profunda tristeza de no poder albergar la COP 25 en Chile, pero también quiero hacer el llamado a todos ellos a seguir trabajando con fuerza en las transformaciones que Chile necesita", señaló la secretaria de Estado en La Moneda.

Una de las dudas inmediatas que queda con la cancelación de la cumbre ambiental es lo que sucederá con los recursos que fueron solicitados al mundo empresarial. Hace sólo dos semanas, Schmidt informó que estaban llegando casi a los US$ 100 millones y que aún restaba una porción menor aunque la cifra superaba con creces los requerimientos iniciales. En esa oportunidad, la ministra puntualizó que el sector privado había aportado entre US$ 17 y US$ 18 millones, pero que una parte importante del aporte está siendo entregado en bienes y servicios. Por ejemplo, en la electrificación del Parque Bicentenario de Cerrillos, donde se realizaría el encuentro.

Al ser consultada por las donaciones y lo que sucederá con todos los recursos destinados para la COP 25, Schmidt detalló que hay aportes internacionales y de privados. "Cada uno se va viendo caso a caso según a qué estaban destinados. Hay muchos recursos que estaban destinados directamente a medidas de acción climáticas. Todo esos recursos se mantienen, por tanto se implementan, y eso es algo muy relevante para nuestro país", indicó.

La ministra agregó que éstas últimas son medidas concretas de mitigación y de adaptación al cambio climático que tienen especial relevancia. Y aseguró: "Aquellos recursos que no van a ser utilizados, caso a caso, se tendrían que devolver".

En esa línea, reiteró que en términos de costo de la COP, hay una ley que aprobó US$ 35 millones del Estado de Chile para el evento y estaban recibiendo además múltiples donaciones tanto nacionales como internacionales. Por esto, junto con la gerencia de la COP, hoy están analizando caso a caso cuáles son las temáticas que se han gastado y las que se devolverán.

Sobre el futuro del evento, Schmidt precisó que han conversado con las máximas autoridades de las Naciones Unidas y la oficina del cambio climático responsable, quienes solicitaron que Chile mantenga la presidencia de la cita. "En este minuto, están ellos evaluando cuál es el mejor lugar para poder tener la COP (...) Podrían ser en los distintos lugares de las Naciones Unidas en el mundo, que sea en Nueva York o en Ginebra y también hay varios países que están ofreciendo la posibilidad de tenerlas en sus respectivos países", dijo la ministra, quien agregó que se informará cuando tengan la confirmación oficial de la nueva sede.

En cuanto a las obras que se habían realizado en Cerrillos, la autoridad indicó que la mayor parte de ellas corresponden a estructura movible y retirable. Según comentó, actualmente están evaluando cuáles fueron ejecutadas de forma permanente como, por ejemplo, una escultura y una iniciativa de reforestación que de todas formas buscan mantener en el parque de esa comuna como un aporte a la ciudadanía.

En tanto, respecto a seguros involucrados, se limitó a comentar que "todo eso está a cargo de la gerencia de la COP y evidentemente, donde hay seguros comprometidos que correspondan, se utilizarán".

¿La agenda ambiental sigue en pie?

La ministra del Medio Ambiente aprovechó de agradecer el trabajo desarrollado y de recalcar que no se perderá. Junto con agradecer el trabajo realizado por los equipos negociadores de Chile y el mundo científico, sostuvo que éste se mantiene y se utilizará justamente para el éxito de la COP 25. "No vamos a ser los anfitriones de la COP 25, pero la COP se va a realizar y, por lo tanto, todo ese trabajo se va justamente a mantener para el éxito de ella", afirmó.

Mientras, en cuanto a la agenda ambiental que ha sido impulsada por el gobierno en el marco de la COP 25, Schmidt también aseguró que ese esfuerzo no sufrirá alteraciones. "Todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno por impulsar una fuerte agenda ambiental se mantiene. Por lo tanto, la ley marco de cambio climático que establece la carbono neutralidad para nuestro país el año 2050 de acuerdo a lo que nos pide la ciencia, se mantiene", dijo.

Esto también rige para la actualización de la denominada NDC (Contribución Nacional Determinada). "Todas las políticas que estamos implementando en la agenda medioambiental, el foco en los océanos, el foco en el cuidado también de los bosques y las distintas medidas que estamos tomando para generar una agenda socio ambiental que es relevante para nuestro país", aseguró.