Red Megacentro inaugura edificio en Miami y prevé duplicar superficie en mercado estadounidense en dos años

Construcción

Desarrollo mixto de bodegas y oficinas por unos US$ 40 millones elevó la inversión en ese país a US$ 150 millones con una superficie de 100 mil m2.

A partir de su trayectoria en Estados Unidos en la que habían desarrollado hasta ahora un total de once centros mixtos de bodegas y oficinas integrados con un modelo enfocado en el reciclaje de inmuebles, Red Megacentro inaugura hoy su primer edificio desarrollado completamente desde cero en ese país, el cual está ubicado en Miami.

Con una inversión total por US$ 40 millones, Megacenter Brickell está emplazado en la zona del distrito financiero de esa ciudad y parte con una primera etapa de con 13.000 m2 en doce pisos. “Viene a extender nuestra oferta en Estados Unidos con un proyecto único e innovador, que se basa en el modelo de oficinas, mini bodegas y servicios integrados en un solo lugar que hemos desarrollado en Chile y que es inédito en un mercado como el estadounidense”, señala Hernán Besomi, presidente de Red Megacentro sobre la iniciativa número doce de la empresa en ese país.

Una vez que se concrete la colocación de la primera etapa –que ya tiene el 30% de sus espacios de oficinas comprometidos- la firma abordará el desarrollo de la segunda fase de 7.000 m2 en un edificio de ocho pisos, también dentro de su modelo que apunta especialmente a negocios y emprendimientos basados en e-commerce a partir de sus ventajas para el despliegue de sus operaciones logísticas.

Con el lanzamiento de Megacenter Brickell, las inversiones de la compañía en sus desarrollos actuales en las ciudades de Miami, Houston y Austin suman US$ 150 millones, monto que subirá a niveles de US$ 200 millones con las futuras construcciones y etapas pendientes de esta cartera.

A la fecha, estas iniciativas totalizan 100.000 m2 construidos, base a partir de la cual el gerente de Red Megacentro, Luis Felipe Lehuedé, indicó que el plan en duplicar la superficie en EEUU “creciendo en otros 100.000 m2 en los próximos dos años”.

Las pymes como principales clientes

Tras visitar distintos edificios de storage en Miami preguntando si podían arrendar bodegas y oficinas en el mismo lugar, Luis Felipe Lehuedé y Patricio Ureta -gerente general de la empresa en EEUU- pudieron constatar en sus primeros sondeos en el mercado estadounidense la falta de proyectos mixtos que permitirán desarrollar estas funciones en un solo lugar. Por ello, identificaron una oportunidad para desarrollar en Estados Unidos el concepto de minibodegas (con superficies entre 200 y 1000 m2), oficinas y servicios integrados que han venido implementando en el Chile con su línea de edificios Núcleo.

Con esta perspectiva, Lehuedé cuenta que partieron centrados en el reciclaje de inmuebles como ex centros comerciales en Miami, Austin y Houston, ciudad en la cual transformaron un exlocal de Walmart. Desde esta fórmula, apuntaron especialmente a las pymes que “buscan encontrar en un mismo edificio y mini bodegas para poder partir su actividad”, explica Lehuedé, quien destaca en su perfil de clientes a un porcentaje de empresas chilenas, como también a los inmigrantes latinos que son especialmente importantes en los estados de Florida y Texas.

“Estados Unidos tiene sus particularidades, es un mercado bien profundo, bien competitivo, está lleno de operadores, pero nosotros tenemos un know how y un foco que lo hemos podido replicar acá de una forma muy satisfactoria”, indica el ejecutivo.

Un ejemplo de ello es la dinámica en el caso de Miami, donde “las empresas de e-commerce que tenían sus tiendas que decidieron cerrar con todo lo que pasó en el Covid, se vienen a nuestras instalaciones, y arriendan oficinas para su personal y tiene su bodega en unos pisos más abajo, todo all in one place” indica Patricio Ureta. Entre los clientes importantes, destaca a las empresas de negocio con un fuerte auge como es el caso de los operadores de entretenimiento que instalan pistas de karting o canchas de pádel.

“Acá hay gente que se interesa por espacios para las cosas más increíbles; entonces los inmuebles bien ubicados céntricamente en la ciudad tiene una tremenda ventaja respecto de nuevos desarrollos en las periferias”, agrega Lehuedé.

Sobre sus planes futuros en Estados Unidos, asegura que “queremos seguir desarrollando cosas en este país, hay muchas oportunidades y ya tenemos una oficina y un equipo formado acá que está preparado, por lo que queremos dar mucha fuerza a una segunda etapa de crecimiento”.

Una vitrina para el arte chileno en Miami

Diseñado por la oficina Borges & Associates Architects con base en Miami, Megacenter Brickell tiene entre sus atributos centrales su decisión de realizar un aporte a su entorno destinando sus cuatro fachadas como soportes para grandes murales de artistas chilenos.

Por ello, el edificio parte mostrando una obra en un formato de 1.000 m2 realizada por los reconocidos artistas chilenos Inti y Mono Fernández, la cual será seguida de otros murales a cargo de Stfi, Javier Barriga y Matusao, iniciativa en la que fue fundamental la gestión de la plataforma VitrinaLab. "La alta visibilidad local y turística de Megacenter Brickell lo hacen el lugar perfecto para

exhibir la obra y trabajo de reconocidos artistas nacionales. Esperamos seguir promoviendo la gran tradición muralista de Chile, para lo cual necesitamos de aportantes que ayuden a financiar y potenciar este arte que tanto nos identifica", señala Alenka Yankovic, una de las creadoras de VitrinaLab.

"La propuesta constituye también un aporte cultural para el barrio y la comunidad residente. Su ubicación es ideal para este objetivo, ya que permite combinar la riqueza cultural del barrio Little Havana con el desarrollo financiero y moderno de Brickell. La idea es seguir trabajando con VitrinaLab y potenciando a otros artistas urbanos chilenos", agrega Patricio Ureta.