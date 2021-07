Consumo

Iniciativa, que ingresará al Congreso, próximamente busca evitar la participación de menores de edad, aumentar la recaudación fiscal y transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas.

El Ministerio de Hacienda anunció a principios de este año que ingresaría durante el primer semestre un proyecto de ley que buscará regular a las plataformas de apuestas en línea, o "juego online". Ese compromiso, afirman en el Ejecutivo, lo cumplirán en las próximas semanas, debido a que la normativa se encuentra en su etapa final de elaboración.

Desde la Subsecretaría de Hacienda señalaron que lo que se busca a través de este proyecto es "regular un mercado competitivo y transparente de apuestas en línea, protegiendo la salud y la seguridad de los jugadores que participan en él".

Agregaron que dentro de los ejes de la iniciativa a ingresar al Congreso también se considera "evitar la participación de menores de edad, aumentar la recaudación fiscal y transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas".

En nuestro país, la legislación solo permite apuestas en los casinos autorizados, en la Polla y Lotería, y los hipódromos. Sin embargo, según un estudio del sitio Key to Casino, unas 680 páginas ofrecen en Chile el sistema de apuestas en línea para diversos juegos de lotería, apuestas y casinos, lo que representa una amplia oferta no regulada que funciona al margen de la ley y que para la Subsecretaría de Hacienda y la Superintendencia de Casinos de Juego es necesario normar para evitar no solo fraudes y estafas que a diario ocurren en la web, sino que también avanzar en que paguen los tributos respectivos.

El Congreso a la espera

A nivel parlamentario existe respaldo transversal a legislar sobre el tema. El senador Carlos Bianchi (independiente) indica que encargó un estudio para saber las regulaciones que existen a nivel internacional y que "sin duda debemos avanzar y rápido. El por qué no se ha regulado es simplemente porque hay presión supongo para que así sea. Espero que el gobierno traiga en fecha próxima el proyecto comprometido en esta materia como también en mayores regulaciones".

Para el senador Rodrigo Galilea (RN), este es un tema "largamente conversado en la comisión de Gobierno del Senado y debe hacerse pronto, hay suficiente voluntad en el Senado para avanzar en esta regulación".

El senador PS Rabindranath Quinteros afirma que el proyecto que sanciona las máquinas tragamonedas "mantiene una odiosa discriminación, porque nada se dice respecto de la sanción a los juegos en línea. Asimismo, en la televisación de partidos de fútbol apreciamos siempre publicidad que llama a marcar un número para participar en un sorteo con premio en dinero". El parlamentario cree que la regulación de las máquinas de juego y juegos en línea puede ser una nueva fuente de recursos para el Estado, que se calcula puede llegar hasta más de US$200 millones.

Advierte que "mientras tanto, el negocio ilegal de los juegos de azar en línea crece exponencialmente, más aún con la prohibición de funcionamiento que ha afectado a los casinos de juego con motivo de la pandemia. Hay publicidad a estos casinos virtuales en diversos medios de comunicación. ¡Incluso hay programas de televisión abierta dedicados única y exclusivamente a desarrollar juegos de azar!".

La senadora Luz Ebensperger (UDI) reconoce que "no es un tema fácil de regular, porque muchos de estos juegos en línea son internacionales. La superintendenta de Casinos recibe muchos reclamos de gente que ha jugado on line, que asegura ha ganado premios y que nunca los ha recibido, pero ella les señala que no tiene atribución alguna sobre estos juegos".

Puntualiza que hoy el juego on line en Chile "es muy masivo, y si no se regula no hay forma de tener algo que los restrinja o que proteja a las personas de sí mismos y que son ludópatas; y queremos que se haga de buena manera y no llegue a los menores de edad".