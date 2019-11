Gobierno cifra en casi 6.800 las Pymes afectadas por saqueos

Empresas y Startups

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, realizó un catastro entre el 24 y 31 de octubre con el fin de conocer la cantidad de micro, pequeños y medianos empresarios que se vieron afectados por algún hecho de violencia, tales como saqueos, desmanes o incendios en todo el país como causa del estallido social visto en el país en las últimas semanas.

De acuerdo a la información obtenida, de las 6.791 empresas catastradas, 4.782 reportaron siniestros que implican deterioros significativos en su infraestructura, equipamiento y mercadería.

En tanto, un 74% del total de empresas que reportan daños corresponde a micro y pequeñas empresas, mientras que el total de trabajadores directos afectados alcanza los 37.441. Respecto de la distribución geográfica, las zonas con mayor afectación fueron la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío, con un 43,8%, 14,6% y 10% del total de daños, respectivamente.

El Ministro de Economía, Lucas Palacios, comentó que en los próximos días el Gobierno presentará un plan para ayudar a las empresas y emprendimientos afectados durante en las últimas semanas.

"Estos días me he reunido con una serie de micro, pequeños y medianos empresarios, para escucharlos atentamente y conocer cuáles son las acciones que esperan desde el Gobierno para poder ayudarlos en este difícil momento. No hay tiempo que perder, ya que las empresas más pequeñas cuentan con espaldas financieras muy limitadas. Por esa razón, estamos finalizando el diagnóstico certero de las necesidades recogidas en el catastro, con el fin de activar ayudas concretas y oportunas en beneficio de las empresas afectadas, las cuales cuentan con familias que sacar adelante. Queremos minimizar el impacto que ha tenido la violencia en el empleo y en las familias", dijo el Ministro.

El catastro fue diseñado en base a la definición de empresas Pymes, revelando que los rubros más afectados fueron el comercio mayorista y minorista, y la industria hotelera, con un 38% y 18% del total catastrado, respectivamente.