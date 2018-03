Startup que busca cura para Alzheimer vale US$ 2.500 millones

Empresas y Startups

No encontró una cura para el Alzheimer ni tiene medicamentos en el mercado. Aun así, TauRx Pharmaceuticals afirma que vale cerca de US$ 2.500 millones mientras emprende una nueva prueba financiada por sus accionistas, entre ellos, la operadora de casinos Genting Bhd.

Si la prueba resulta exitosa, la empresa con sede en Singapur planea solicitar la aprobación condicional o acelerada de su fármaco a los entes reguladores europeos y estadounidenses, dijo el vicepresidente de TauRx, Tay Siew Choon, en una entrevista desde la ciudad estado el mes pasado.

La empresa también tendrá que reunir unos US$ 150 millones para realizar una prueba más completa de fase III, aunque a esa altura evaluaría sus opciones, entre otras, una salida a bolsa o una venta.

TauRx está avanzando en un área donde muchos de los laboratorios más grandes, desde Pfizer hasta Axovant Sciences, fracasaron o de la cual se retiraron. El mes pasado, Merck & Co. anunció que pondría fin a una prueba de su remedio más avanzado para el Alzheimer y las acciones de Biogen se desplomaron cuando la empresa afirmó que estaba modificando su prueba.

TauRx decepcionó a los inversionistas en 2016, cuando informó que su medicamento LMTX no logró cumplir un objetivo primario de desacelerar el ritmo de avance de la enfermedad al utilizarlo combinado con otros fármacos para el Alzheimer.

"Hemos observado sistemáticamente que nuestra teoría funciona y no hay razón para abandonarla", dijo Tay. "El apoyo y la fe de los accionistas no se ha debilitado".

Además de una emisión de derechos de suscripción por US$ 71 millones hecha en octubre para financiar la prueba actual, TauRx ya había recaudado más de US$ 500 millones desde 2002, según Tay. En la última ronda de financiamiento, que tuvo lugar en 2016, se tasó la empresa en cerca de US$ 2.500 millones, dijo.

Genting, del multimillonario Lim Kok Thay, invirtió US$ 112 millones en TauRx en 2012 y se transformó en su principal accionista, con una participación cercana al 20%. TauRx viene

reclutando pacientes desde noviembre para la prueba actual, en la cual proyecta probar su medicamento en 200 pacientes con niveles moderados de Alzheimer que no están tomando otros medicamentos. Los resultados se esperan para comienzos de 2019.