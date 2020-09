Enel intenta dar golpe a la cátedra y lleva a la justicia al Panel de Expertos eléctrico

Energía

La italiana busca dejar sin efecto el dictamen, argumentando que el organismo obró más allá de su competencia y atribuciones, resolviendo materias que correspondían a la CNE y el Coordinador Eléctrico.

Lejos de calmar los ánimos, la fórmula que propuso el Panel de Expertos -organismo que resuelve discrepancias en el sector eléctrico- para zanjar el conflicto que mantienen los generadores y transmisores, no logró poner punto final a la controversia que se generó luego de que algunas de las firmas de éste último segmento se negaran a devolver recursos -que suman unos US$ 142 millones- a las primeras.

Aunque el gobierno decidió acatar la salida alternativa propuesta por el Panel -que generalmente opta por una u otra postura en disputa-, Enel Generación Chile elevó la tensión del conflicto acudiendo a la justicia, algo pocas veces visto en la historia del organismo, cuyos pronunciamientos no son apelables.

A casi un mes del pronunciamiento, el 19 de septiembre la italiana ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Panel de Expertos por el dictamen, ya que -a juicio de la eléctrica- se extiende a materias que exceden de su competencia y que corresponden al conocimiento y resolución de un ente distinto.

Para la firma, el dictamen “constituye una actuación ilegal y arbitraria en la medida que en él se excede el ámbito de competencia que le corresponde a dicho ente de conformidad al ordenamiento vigente”.

Según la empresa, al emitir un dictamen en el que se contienen pronunciamientos respecto de materias que no están dentro de la competencia del Panel, el organismo ha incurrido en una doble ilegalidad: ha vulnerado la normativa que lo rige y que determina sus ámbitos de acción y ha quebrantado la normativa que establece la competencia de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

“Esta doble ilegalidad refuerza, además, el que el comportamiento del Panel de Expertos en este caso pueda ser calificado asimismo como arbitrario”, sostuvo y recalcó que “no es dable admitir que el Panel de Expertos extienda su competencia a materias que no le han sido sometidas expresamente por el legislador, ni actúe de oficio o bajo su sola decisión respecto de temas que exceden su ámbito de atribuciones”.

Considerando que el Panel afirmó en su resolución que la regulación, en los hechos ha sido “sobrepasada respecto de su concepción original”, la eléctrica asegura que, “en lugar de atenerse a las atribuciones que le corresponde ejercer, opera a partir de un juicio de mérito respecto del conjunto del ordenamiento que, por cierto, dista mucho de su ámbito de competencia”.

La firma aclara que el recurso no busca abrir una nueva instancia distinta de las contempladas, involucrarse respecto del fondo de las decisiones que se adoptaron ni la procedencia de resoluciones alternativas. “Lo que se persigue en este caso es asegurar que las decisiones del Panel se mantengan dentro del ámbito de su competencia y no se inmiscuya indebidamente en aquel que corresponde a otros entes del sector eléctrico”. En específico, la CNE y el Coordinador Eléctrico.

Enel puntualiza que, desde el momento que la decisión del Panel desconoce las atribuciones que corresponden a la CNE y el Coordinador, los efectos que tendrá en las compensaciones y transferencias carecerán de base tanto de hecho como de derecho. Además, advierte que la resolución contiene “decisiones erróneas e improcedentes, en perjuicios económicos para mi representada, los que afectan indebidamente su patrimonio y, por ende, su derecho de propiedad”.

Así, pide dejar sin efecto el dictamen, decretando orden de no innovar para que no se produzcan efectos en tanto se encuentre pendiente la resolución de este recurso. Este martes, la justicia declaró admisible el recurso y pidió un informe al Panel que debe ser enviado dentro de cinco días con los antecedentes sobre la materia.

Consultados, desde el Panel de Expertos indicaron que el asunto está siendo revisado por tribunales, por lo que no se pronunciarían al respecto. Mientras, desde el Coordinador tampoco opinó sobre el tema. En tanto, la CNE señaló que el organismo “ha actuado dentro de la institucionalidad del sector. No obstante, las empresas son libres para ejercer las acciones que estimen pertinentes”.

Diputados cuestionan proyecto de portabilidad eléctrica

Un tenso cara a cara marcó el segundo encuentro entre la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, en el marco de la tramitación del proyecto de portabilidad eléctrica, una de los tres ejes de la reforma a la distribución.

El diputado Francisco Eguiguren planteó sus dudas que los efectos de este articulado recién se sentirán para los años 2027-2030, recalcando la necesidad de garantizar a los clientes que las cuentas no subirán.

La crítica más aguda vino del diputado Pablo Vidal, quien aseguró que el derecho a elegir que se propone no es tal y que el proyecto está "completamente diseñado a la conveniencia de las actuales empresas distribuidoras".

También volvió el debate por los medidores inteligentes. Vidal señaló que "la única forma en que los beneficios que el ministro plantea podrían llegar a afectar positivamente en las cuentas de la luz es volver en el contexto de esta ley a los medidores eléctricos, sin discutir todavía la calidad de servicio y la generación distribuida".

Jobet enfatizó que "no es estrictamente cierto que la única manera de implementar esta legislación sea con los famosos medidores inteligentes".

"El problema que hubo con los medidores inteligentes no es que per se sean un problema, sino que se intentó implementar antes de mostrar sus beneficios", dijo.

Y sentenció: "Esta conversación respecto de los méritos que tiene instalar o no esos artefactos tenemos que tenerla desapasionadamente, sin politizar el tema y ver qué es lo mejor para el funcionamiento del mercado y para la calidad de vida de las personas".