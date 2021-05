Florencio Bernales explica su "voto de minoría" en polémico acuerdo de colegiatura obligatoria, pero asegura que no renunciará

Entre Códigos

El consejero, de hecho, instó a los abogados que han renunciado a "reconsiderar su decisión".

Fue "el" voto de minoría entre los 18 consejeros del Colegio de Abogados que votaron el polémico acuerdo de Colegiatura Obligatoria, con el cual buscan instar a la Convención Constitucional para que elimine la actual prohibición y apruebe una norma que permita la afiliación obligatoria a un colegio profesional como condición previa para ejercer ciertas profesiones,entre ellas, la abogacía.

Un voto que, con el correr de los días, no parece tan minoritario y así lo afirma el único consejero que suscribió esta postura, Florencio Bernales, que públicamente ha recibido el apoyo de decenas de abogados, quienes también adhieren a sus planteamientos, e incluso otros tantos, ya están pensando o derechamente renunciando a la histórica entidad gremial.

El también socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, accedió a responder unas preguntas por escrito para Diario Financiero, donde explica su postura y señala, que no está solo en esto.

-¿Hasta qué punto una medida como la colegiatura obligatoria puede efectivamente garantizar la calidad en el ejercicio de la profesión y asegurar el control ético a futuro, que es lo finalmente se busca lograr?

-Tajantemente puedo señalar que no es así. De hecho, una reforma que imponga colegiatura obligatoria alcanzaría a todas las profesiones que exigen título universitario, no solo la de abogado, por lo que es imposible ver en el acuerdo un propósito de conseguir más afiliados para el Colegio de Abogados.

Quienes votaron en favor del acuerdo lo hicieron porque tienen la convicción que eso es lo correcto y piensan que asegura un control ético. Personalmente yo discrepo de aquello y veo que en eso no estoy solo.

En mi opinión quienes hoy son colegiados dan muestra de estar dispuestos a someterse libremente a un mayor control ético, lo que hace una diferencia con quienes no son colegiados. Una colegiatura obligatoria impide apreciar esa diferencia.

-¿Por qué esta medida puede afectar la libre competencia en el ejercicio de la profesión y por qué debería pronunciarse la Fiscalía Nacional Económica, tal como mencionó en su voto de minoría?

-Está demostrado que cualquier entidad o grupo de personas que tiene la facultad de poner requisitos o reglas para que otros ejerzan una actividad económica como lo es, en el buen sentido, una profesión universitaria, está expuesta a la tentación de generar barreras de entrada al mercado para evitar la competencia de otros.

En épocas pasadas en que la colegiatura era obligatoria, el Colegio de Abogados llegó al extremo de imponer un tarifado obligatorio para sus miembros, quienes no podían cobrar más ni menos de lo que ahí se indicaba. Entiendo que el Tribunal de la Libre Competencia incluso ha sancionado a colegios profesionales que en esta época imponían un tarifado semejante a sus miembros.

Como expuse al fundar mi voto de minoría, la afiliación obligatoria atenta contra un derecho elemental como lo es la Libertad de Asociación y, hasta ahora, nadie me ha explicado cómo se compatibilizaría con la colegiatura obligatoria. Tampoco entiendo por qué una persona que cumplió todos los requisitos legales para ejercer su profesión deba pagar cuotas periódicas a una entidad gremial para hacerlo.

-Algunos abogados han manifestado su desacuerdo e incluso, anunciado su renuncia al Colegio de Abogados, ¿ha pensado ud. en tomar esa determinación?

-Nunca se me ha pasado por la mente renunciar por este acuerdo, pero respeto mucho a quienes lo han hecho; sin embargo, los invito encarecidamente a reconsiderar su decisión, creo que la mejor forma de hacer valer lo que uno piensa es desde adentro del Colegio, no desde fuera.

Los seis puntos que argumentó el voto de minoría

1. Lo que verdaderamente se vota detrás de la colegiatura obligatoria es la eliminación de la libertad de asociación.

2. Es imposible decir que en Chile hay libertad de asociación si para poder ejercer una profesión se obliga a asociarse a un colegio profesional.

3. No basta decir que libertad de asociación y colegiatura obligatoria son compatibles entre sí, quienes así lo afirman deben explicar cómo se podrían compatibilizar.

4. La colegiatura obligatoria es un nuevo requisito para poder ejercer. Un requisito que no existía al momento en que la mayoría de los abogados que hoy ejercen juró, por lo mismo no se les puede imponer ahora. Es un cambio de condiciones.

5. La colegiatura obligatoria afecta la libre competencia entre abogados y habría que consultar a la Fiscalía Nacional Económica al respecto. Los colegios profesionales podrían imponer barreras de entrada al mercado laboral de modo de evitar la competencia profesional. Recordemos que antiguamente incluso definían un arancel de honorarios obligatorio por ley para los abogados.

6. No tiene sentido discutir esto al interior del Colegio, ya que, aunque sea obvio, todos estamos colegiados, lo que debería hacerse es una consulta universal que incluya a colegiados y no colegiados.