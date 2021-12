Acreedores de Latam aplastan el plan de la empresa y apuestan por la oferta de Azul

Industria

El comité de acreedores no garantizados de Latam, dijo que el plan de reorganización actual de la aerolínea es tan injusto que no puede obtener la aprobación judicial.

El grupo acreedor oficial de bajo rango de Latam Airlines está descontento con la propuesta de salida de la quiebra de la aerolínea chilena, argumentando que una venta a su rival Azul podría dejar a sus miembros en una situación mucho mejor.

En los documentos judiciales presentados el miércoles, el comité de acreedores no garantizados de Latam, dijo que el plan de reorganización actual de la aerolínea es tan injusto que no puede obtener la aprobación judicial. Se burla de las reglas de quiebra de Estados Unidos al favorecer a algunos acreedores con una clasificación uniforme sobre otros y al dar valor a los accionistas que no lo merecen, escribieron los abogados del grupo.

"En lugar de utilizar los últimos dieciocho meses para negociar y preparar un plan de maximización del valor que trate a todos los constituyentes de manera justa y de acuerdo con el Código de Quiebras, los deudores han aprovechado su oportunidad exclusiva para negociar un trato con información privilegiada no confirmable a expensas de acreedores ", escribieron los abogados de la firma Dechert en nombre de los acreedores no garantizados.

Según la propuesta actual, Latam con Delta Air Lines Inc., Qatar Airways y la familia Cueto, y un importante grupo acreedor selló un acuerdo que recaudaría alrededor de US$ 5 mil millones y reduciría su carga de deuda. Sixth Street Partners, Sculptor Capital y SVPGlobal lideran el grupo de acreedores que acordó respaldar el plan.

El plan daría lugar a que los acreedores tomen el control de la empresa, mientras que los accionistas existentes podrían retener una participación considerable en la propiedad. Eso es inusual en la quiebra de Estados Unidos (los accionistas son los últimos en recibir el reembolso), pero el acuerdo de Latam suavizaría los problemas potencialmente espinosos de la ley de valores chilena.

El grupo de acreedores de bajo rango de Latam está instando a la empresa a considerar planes alternativos, como la oferta de Azul de comprar la aerolínea. Una hoja de términos presentada a Latam desde Azul ofrecería a algunos acreedores recuperaciones tres veces más altas que las esperadas bajo el plan actual de Latam, dijo el grupo.

Oferta de US$ 13 mil millones

"El tribunal no necesita especular sobre qué distribuciones a los acreedores serían en tal escenario, porque un adquirente estratégico, Azul, ya ofreció comprar los negocios de los Deudores por US$ 13 mil millones", dijo el grupo de acreedores en sus alegatos.

El director ejecutivo de Latam, Roberto Alvo, dijo que la propuesta de Azul era "hipotética" e imposible de presentar. Los representantes de Latam no proporcionaron de inmediato un comentario sobre los alegatos más recientes del comité de acreedores.

Las reglas de quiebras de Estados Unidos otorgan a las empresas en problemas el derecho exclusivo de presentar sus propios planes de reestructuración, que luego votan los acreedores. Esa dinámica limita las opciones de Azul y de los acreedores disidentes para promover planes en competencia, pero pueden intentar persuadir al juez de quiebras de Latam para que anule el trato o abra el caso a ofertas alternativas.