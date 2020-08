AFP Capital por Latam: “Existe asimetría de información con los minoritarios”

Industria

Como accionistas, insistirán en que se realice una junta extraordinaria. No dan por cerrado el tema del controlador de la aerolínea.

AFP Capital ha sido, hasta el momento, la única administradora de fondos en Chile que ha acudido ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para pedir información sobre el proceso de reestructuración que Latam Airlines lleva en Estados Unidos, solicitar que se convoque una junta de accionistas y aclarar si la aerolínea tiene o no controlador.

Consultado por DF sobre estos puntos, Francisco Guzmán, gerente de Inversiones de AFP Capital, aseguró que las respuestas de la aerolínea no los deja del todo satisfechos.

- ¿Por qué presentaron la consulta a la CMF sobre el controlador de Latam?

- Consideramos que existe asimetría de información con los accionistas minoritarios y es una duda razonable dados los antecedentes de público conocimiento. Hasta la fecha la información que ha revelado Latam sobre el proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 y las opciones de financiamiento no ha sido lo suficientemente clara, dada la relevancia del tema y la gran cantidad de inversionistas minoritarios de la empresa.

- ¿Esta definición podría tener consecuencias sobre las decisiones que ha tomado el directorio hasta el momento?

- Desconocemos esas decisiones. Las actas no se han hecho públicas, al menos en Chile. Es por esto, que hemos solicitado directamente a la CMF que se pronuncie sobre la necesidad urgente de una junta extraordinaria de accionistas, solución prevista en la Ley de Sociedades Anónimas y respaldada por precedentes de la ex Superintendencia de Valores y Seguros. El regulador no accedió a la solicitud y, por eso, continuaremos insistiendo en este punto a través de los medios que nos permite la ley como accionistas de Latam.

- ¿Están pensando en hacer algo más al respecto?

- Como AFP tenemos un deber fiduciario de resguardar y proteger los fondos de pensiones y, por lo tanto, los ahorros de las personas. Por eso haremos todo lo necesario, en el marco de la ley.

- ¿Cómo toman la definición que les entregó la CMF respecto de que, a la fecha, no hay controlador?

- Creemos que es una materia que se tiene que analizar con mayor profundidad. Por eso insistimos en la necesidad de una junta antes de que se dé por cerrado el financiamiento.

- ¿Cómo están viendo la situación de la empresa y su participación en ella?

- Estamos monitoreando muy de cerca la situación, teniendo siempre presente nuestro rol fiduciario.

- ¿Considera que el proceso ha sido transparente y adecuado?

- Hasta el momento, creemos que han existido asimetrías en el manejo de información y estimamos que, de acuerdo a lo que establece la Ley de Mercado de Valores, el directorio es el órgano encargado de velar por que dicha información sea transparente para todos los accionistas y también para el mercado.