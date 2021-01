Exportaciones de vinos crecen en noviembre y Brasil continúa impulsando el aumento de los embarques

Industria

En el 11vo mes de 2020, los envíos de vino embotellado incrementaron un 13,3% en volumen y un 15,8% en valor respecto del mismo mes de 2019.

Signos de recuperación se está viendo en las exportaciones de vino. Solo en el mes de noviembre, los envíos de vino embotellado incrementaron un 13,3% en volumen y un 15,8% en valor respecto del mismo mes de 2019. Así, en cifras, alcanzaron 4,9 millones de cajas por un valor de US$ 137,6 millones, según lo reportado por Vinos de Chile.

Mientras, el precio promedio fue de US$ 28,4/caja, un 2,2% por sobre lo obtenido en noviembre del año pasado. De acuerdo al reporte, Brasil continúa impulsando fuertemente el aumento de los embarques con un aumento de 110% en volumen y de 89% en valor.

En tanto, destacan el desempeño de los vinos por sobre US$ 60/caja, con un incremento de 35% en volumen y de 56,2% en valor, así como el aumento en los envíos de los vinos espumantes, que crecieron 35% en volumen y 39,5% en valor, en comparación con el mismo mes de 2019.

Te puede interesar: The Economist da las razones del "éxito" que han tenido los vinos chilenos en China

De acuerdo al análisis, en 12 meses, las exportaciones de vino embotellado alcanzan 54,1 millones de cajas y US$ 1.501,7 millones, lo que representa un alza de 2,1% en volumen, aunque una leve caída de 0,9% en valor en comparación al mismo año móvil anterior.

Análisis por mercado

Brasil lideró los destinos en noviembre, con un aumento de 110% en volumen y de 89% en valor, con más de 1 millón de cajas por US$23,3 millones.

"Si bien China le sigue de cerca en el valor exportado, en volumen Brasil prácticamente duplicó los envíos al país asiático este noviembre. En el precio promedio, no obstante, Brasil obtiene tan sólo US$ 22,3/caja (-10,1%), mientras que China obtuvo US$ 41,7/caja (+31,4%)", explicó Vinos de Chile en un comunicado.

"Varios destinos aumentaron sus compras este mes, con excepción de Reino Unido, Holanda e Irlanda. Todo en comparación con noviembre de 2019", agregaron.

Eso sí, viéndolo en 12 meses, China conserva el primer lugar en términos de valor, más no así en volumen, en el que es ampliamente superado por Brasil.