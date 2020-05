Ganancias de Quiñenco caen 29% en el primer trimestre por declive en resultados de Hapag-Lloyd y CCU

Industria

El retroceso en los beneficios de la naviera y de la firma de bebidas, sin embargo, fue contrarrestado en parte por un sólido desempeño de Banco de Chile y Enex.

El grupo chileno Quiñenco, ligado a la familia Luksic, registró ganancias por $ 39.417 millones en el primer trimestre, lo que representa una caída de 29,4% respecto del mismo período de 2019. Aunque el declive refleja sólo algunas semanas desde el arribo del Covid-19 a Chile, para esa fecha la pandemia ya estaba afectando las actividades en Asia y buena parte de Europa.

A través de un comunicado, la compañía atribuyó el declive “principalmente al menor resultado de Hapag-Lloyd y CCU”.

Durante los primeros tres meses de 2020, Hapag-Lloyd, el principal activo de Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), sostuvo su crecimiento en ingresos, a partir de un alza de 4,3% en volúmenes transportados y de 1,4% en tarifas promedio. Sin embargo, su desempeño fue impactado negativamente por un mayor costo del petróleo, que cumple con el nuevo estándar IMO 2020 de emisiones de sulfuro, y por una pérdida por revalorización de los inventarios de petróleo, debido a la caída en su precio al cierre de marzo.

La ganancia informada por la naviera alemana fue de US$ 24 millones, con un EBITDA de US$ 517 millones. Cabe recordar que en enero CSAV completó su plan de adquisiciones en Hapag-Lloyd, con un 2,2% adicional, alcanzando cerca de 30% de la propiedad. Recientemente, la Junta Extraordinaria de Accionistas de CSAV aprobó un aumento de capital por US$ 350 millones para financiar dichas inversiones.

Por su parte, los resultados trimestrales de CCU disminuyeron en 33,6% a $ 32.235 millones, reflejando “los efectos negativos de las devaluaciones del peso argentino y chileno frente al dólar, además de la elevada inflación en Argentina, que en parte fueron compensados por el crecimiento del segmento Vinos”. En términos de la operación, sin embargo, el grupo destacó un alza de 6,4% en los volúmenes consolidados durante el período, “a pesar del entorno desafiante en Chile y una caída a finales de marzo debido a la crisis sanitaria”.

Los soportes del grupo

Las utilidades de Banco de Chile aumentaron 34,8%, producto del crecimiento en sus ingresos operacionales, compensando un incremento en las provisiones por riesgo de crédito, en parte como consecuencia del impacto del brote de Covid-19, particularmente en el segmento de banca mayorista. “También tuvo un efecto favorable el pago del saldo total de la deuda subordinada de SM Chile en abril de 2019, por lo cual solamente se registraron intereses en el primer trimestre de dicho año”. De este modo, el negocio financiero elevó su aporte a los resultados consolidados.

En el área de energía, Enex reportó un alza de 35,1% en su resultado operacional, impulsado por sus operaciones locales, aunque a fines de marzo sus volúmenes fueron afectados por la contingencia sanitaria. Aún así, el menor volumen en los combustibles comercializados en el canal de estaciones de servicio en Chile y EEUU, fue compensado por mayores volúmenes registrados en el segmento industrial. El resultado neto de Enex llegó a $ 11.413 millones, “significativamente superior a lo reportado en el mismo período de 2019”.

El aporte de Sudamericana

Por su parte, la contribución de SM SAAM a los resultados consolidados de Quiñenco creció un 11,1%. En términos operacionales, los terminales portuarios se vieron afectados por una caída en el nivel de actividad, lo que redujo el volumen de contenedores transferidos, particularmente en Chile. Pero esto fue “contrarrestado por un mejor desempeño operacional en el área de remolcadores, particularmente en Brasil, gracias a la transacción con Boskalis en octubre de 2019, junto con una ganancia generada por la venta de un activo inmobiliario en Valparaíso y un efecto positivo de la conversión a pesos”, explicó el conglomerado.

Futuro incierto

Si bien en el primer trimestre el impacto de la pandemia fue limitado, Quiñenco destacó que solo alcanzó a afectar una parte del mes de marzo. “Aún no se pueden estimar los alcances y consecuencias para el resto del año en las diferentes empresas del grupo, dada la incertidumbre asociada a la duración y grado de severidad de la pandemia”.

Junto con informar los resultados, el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, manifestó que la empresa está siguiendo con preocupación lo que está ocurriendo en la economía nacional y mundial. “El buen desempeño de nuestros negocios a lo largo del tiempo y nuestra estrategia de crecimiento de largo plazo y diversificación, nos permiten enfrentar con solidez la difícil coyuntura global”, expresó.