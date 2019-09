Las condiciones a las que se obliga Delta para ingresar a Latam

Industria

Una de ellas que es no podrá vender sus acciones en la empresa latinoamericana a aerolíneas con sede en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Latam Airlines anunció ayer que llegó a un acuerdo con Delta para que ingrese a la propiedad de la aerolínea ligada a las familias Cueto y Amaro, a través de la compra del 20% de las acciones.

El negocio, eso sí, todavía no se concreta y la gigante compañía estadounidense tiene que cumplir condiciones si se llegase a cerrar el negocio e incluso si eso no ocurre.

¿Cuáles son? Según se informó en el hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en ningún caso Delta podrá vender sus acciones en Latam a aerolíneas con sede en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, salvo que la transferencia sea hecha en el contexto de una operación abierta al mercado, o cuente con el acuerdo de la compañía.

Del mismo modo, la estadounidense está obligada a desprenderse de su participación en Latam si esta queda por debajo del 5% de la propiedad, en caso de que al 31 de marzo de 2024 la alianza no se hubiere hecho efectiva.

Por otro lado, Delta tendrá que compensar a la latinoamericana con los costos que esta deba incurrir durante el período de transición hasta la implementación del acuerdo y se obligó a pagar a Latam US$ 350 millones, sin perjuicio de que lo que se gaste sea mayor a ese monto, ambas negociarán "de buena fe" potenciales pagos adicionales que procedan.

El pago de los US$ 350 millones no está condicionado al éxito en la implementación de la alianza y deberá ser llevado a cabo por Delta de acuerdo a un calendario: US$ 150 millones dentro de los siguientes tres días hábiles a contar de la emisión del hecho esencial que anunció la operación; US$ 200 millones en ocho cuotas trimestrales de US$ 25 millones cada una, a contar del 31 de marzo del próximo año.

Desde la fecha que finalice la Oferta Pública de Acciones (OPA) y hasta la fecha de implementación de la alianza, Delta se obligó a no aumentar su participación en Latam por más del 20%. Pese a ello, si un accionista de la empresa latinoamericana que tenga en la actualidad un porcentaje menor a ese y que adquiera posteriormente uno mayor, la norteamericana podrá incrementar su participación, pero sin excederse del 24,99%.

Además, y en esa misma línea, con posterioridad de los 210 días que ambas compañías se impusieron para cerrar el negocio y hasta el segundo año desde la fecha de implementación del mismo, Delta estará obligada a no incrementar su participación en Latam por más del 24,99% y no bajarla del 15% de la propiedad.