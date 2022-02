Los chilenos ganan peso como compradores, inversores y empresarios en Florida

Industria

Una ola de emprendedores, empresas e inversionistas de Chile están llegando a ciudades como Miami y Orlando para diversificar y expandir sus patrimonios como nunca antes, según testimonios recogidos por la agencia de comunicación Top of Mind.

Las cifras de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Florida muestran que los chilenos están ganando peso entre los extranjeros que compran propiedades en este estado, una tendencia que fuentes del sector creen que va a perdurar y que vinculan a los cambios políticos y económicos en el país austral.

En la lista de compradores extranjeros de propiedades inmobiliarias en 2021 en el área del sur de Florida, incluyendo Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach, que está encabezada por los colombianos y los canadienses, los chilenos ocupan el octavo puesto, con un 4 % del total de operaciones. También son los octavos en la lista correspondiente al área central de Florida, que incluye Orlando, Kissimmee y Sandford, con un 3 % del total.

"Basado en mis conversaciones con mis clientes chilenos, la mayoría de ellos muestran preocupación sobre la trayectoria política y económica del país," dijo el abogado corporativo Julian Montero, del bufete de abogados Saul Ewing Arnstein & Lehr de Miami. "Eso parece ser el motivo principal de querer diversificar su patrimonio en EEUU", agrega en unas declaraciones a Top of Mind.

Después de las protestas populares de 2019 y el proceso constituyente, los chilenos eligieron presidente en 2021 a Gabriel Boric, quien se presentó al frente de una coalición izquierdista y desde el 11 de marzo liderará un "cambio" en el país considerado el más estable política y económicamente de América Latina.

Una de las promesas electorales de Boric es la de subir los impuestos para financiar reformas sociales. Montero, de origen chileno, ayuda a los clientes provenientes de Chile a establecer corporaciones en la Florida ya sea para invertir en inmuebles comerciales o residenciales, crear subsidiarias de empresas o facilitar visas como ser la E-2 o EB-5 para residir en EEUU. "Este grupo (los chilenos) busca principalmente diversificar sus portafolios en activos que pueden dar un flujo de capital y la posibilidad de aumento en valor," comentó Montero.

"Por lo general, la mayoría de mis clientes aún no están dejando su principal actividad en Chile, lo cual por el momento es distinto de la tendencia de inversores de otros países latinoamericanos", subrayó.

Según un reporte del National Association of Realtors, en 2021 los países de América Latina cuyos ciudadanos compraron más propiedades en EEUU fueron México, Argentina y Colombia. Alan Medellín, director de ventas de América Latina para The Terraces at The Grove Resort & Water Park en Orlando, dice que en el caso concreto de ese desarrollo inmobiliario, los chilenos están sobrepasando a los compradores de Colombia, Perú y otros países que hasta el año pasado eran los dominantes.

"No me cabe duda que Chile va a ser el país número uno de donde van a venir mis compradores este año," dijo Medellín, quien vende unidades en aparto-hoteles de lujo amueblados a unos minutos de World Disney World en Orlando. "El dólar ha subido mucho en Chile y eso está generando preocupación. Mis clientes quieren invertir en The Grove porque el sector inmobiliario en EEUU le da seguridad y buscan generar retornos en dólares", dice a Top of Mind.

Medellín señala que un 80 % de sus clientes chilenos financia la compra poniendo una entrada de un 35 a un 40 % a un interés que ronda un 4,2 %. Los precios de los aparto-hoteles se sitúan por encima de los US$ 200.000 y, desde el año pasado, ya ha vendido como 30 unidades a chilenos, dice.

Algo para quedarse

Según el abogado Montero, su experiencia le dice que es el inicio de algo que continuará. "Lo digo porque lo he visto en los últimos 25 años que he estado en Miami representando inversores y empresarios de distintos países de Latinoamérica. Cuando se abre el interés de invertir fuera del país de uno, esta tendencia solo aumenta".

"Eso mismo ha pasado con inversores de Colombia, Argentina, Venezuela, México y ahora me queda claro que pasará lo mismo con inversores y empresarios chilenos", agregó Empresas chilenas también están abriendo sucursales en la Florida para poder crecer y diversificar su cartera de clientes en EEUU, como es el caso de BH Compliance, una empresa que ayuda a multinacionales con operaciones en América Latina a monitorear sus programas de transparencia corporativa y a estar en consonancia con las leyes anticorrupción de la región y de este país.

BH Compliance abrió una sede en Miami este mes de enero y su directora ejecutiva, Susana Sierra, se radicó aquí para liderar la expansión de la compañía en EEUU. "Decidimos abrir oficina en Miami, porque vimos la oportunidad de ofrecer nuestros servicios (...) a las sedes principales de empresas globales con filiales en Latinoamérica", dijo a Top of Mind Sierra, quien destaca que la región vive en "un contexto de inestabilidad política y económica, la cual se vio agravada con la pandemia".

La empresa chilena quiere darle "tranquilidad" a las empresas de que sus políticas y procedimientos cumplen con la leyes tanto en Estados Unidos como en sus filiales en América Latina.