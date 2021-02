Industria

Tras meses de espera y varios tropiezos, el Cade aprobó por unanimidad y de forma definitiva, el acuerdo que les permite explotar conjuntamente los servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga en las rutas entre EEUU, Canadá y países de América del Sur.

Al fin salió humo blanco para Latam Airlines en medio un proceso que se estancó por meses en Brasil. Este miércoles, el organismo antimonopolio de ese país, llamado Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) aprobó, sin restricciones, por unanimidad y de forma definitiva, el acuerdo de joint venture para formar una alianza estratégica entre la aerolínea y su socia estadounidense Delta.

A través de la operación, las dos compañías explotarán conjuntamente los servicios de transporte aéreo de pasajeros y carga en las rutas entre Estados Unidos, Canadá y países de América del Sur.

Dentro del análisis que hizo el tribunal del organismo, se argumentó que la compañía ligada a la familia Cueto opera principalmente en los mercados latinoamericanos y domésticos de Brasil, mientras que Delta Air Lines -como empresa estadounidense que cotiza en bolsa y que brinda estos mismos servicios-, no opera rutas nacionales en el gigante sudamericano, sino solo frecuencias internacionales hacia Estados Unidos.

El contrato entre las compañías se firmó en mayo de 2020 y luego se notificó al regulador, que terminó concluyendo que no existen barreras significativas en las rutas objetivo del acuerdo en relación a la infraestructura aeroportuaria ni tampoco existen restricciones regulatorias, y que hay una alta rivalidad entre el resto de las empresas que operan en el mercado relevante.

Este es un paso más en un acuerdo cerrado entre las aerolíneas en 2019, cuando además de combinar algunos vuelos, la estadounidense adquirió una participación del 20% en la firma chilena, por US$ 1.900 millones.

El joint venture ya había recibido luz verde el año pasado por parte de la Superintendencia del Cade, pero fue objetado y archivado por Luis Braido, asesor del caso, quien señalaba "información engañosa" respecto de la compra de acciones de Aeroméxico.

Este miércoles, Braido dijo en su votación que "la fusión no presenta inquietudes competitivas en ninguno de los segmentos" y agregó que la transacción "no implica la eliminación de la competencia en una parte sustancial del mercado relevante, no crea ni refuerza una posición dominante y no resulta en el dominio del mercado relevante para bienes o servicios ".

De esta manera, ambas instancias del Cade -el tribunal y la superintendencia- dieron su aprobación irrestricta de la operación.