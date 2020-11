Segmento acuícola sigue afectando resultados de Blumar y empresa reporta pérdidas al tercer trimestre

Industria

Entre julio-septiembre, la firma perdió US$ 13,2 millones, lo que se compara con una ganancia de US$ 1,3 millones en el mismo período del año anterior.

El segmento acuícola sigue siendo la piedra de tope en los resultados de Blumar. La firma reportó en el tercer trimestre una pérdida por US$ 13,2 millones, lo que se compara negativamente con una ganancia del periodo anterior de US$ 1,3 millones.

En cuanto a su resultado acumulado a septiembre, Blumar obtuvo pérdidas por US$44,2 millones.

En su análisis razonado, la empresa señaló que lo anterior se explicaría por un menor resultado en el sector acuícola -tal como en sus resultados anteriores- producto de los menores precios obtenidos durante el periodo, "los que han sido afectados fuertemente por la pandemia mundial, y que se traduce también en un menor ajuste por fair value".

De acuerdo a lo informado, en este segmento, el menor resultado tiene su causa en una baja del 28% en el precio promedio de ventas respecto del mismo período del año anterior, el cual descendió de US$ 5,96 a US$ 4,28 por kg WFE.

No obstante, en materia de ingresos logró un crecimiento del 25% en el tercer trimestre, tras logar US$ 115 millones. En el acumulado del año a septiembre, los ingresos totalizaron US$ 358 millones, lo que representa un alza de 19%.

"Esta alza se genera por una mayor venta en ambos segmentos de la compañía. En el segmento pesca esta alza fue de 12%, originada por una mayor venta de nuestros principales productos, jurel congelado y harina y aceite de pescado, las cuales aumentaron en 11%, 33% y 30% respectivamente, debido a los mayores volúmenes de venta. En el segmento acuícola, esta alza fue de 26%, generada únicamente por un mayor volumen de venta observado en el periodo, el cual aumentó en 88%", detalló Blumar.

El duro año de Blumar

Cabe recordar que las aguas han estado más que movidas para Blumar. En junio, la compañía reportó un escape masivo de peces en el centro de Caicura. A nivel de biomasa, se registra una pérdida de US$ 12,1 millones y a nivel de activos el efecto fue de US$ 3,3 millones.

Así también, la empresa está en pleno proceso de reestructuración financiera con el objetivo de fortalecer su liquidez. Para ello llegó a un acuerdo con Rabobank para liderar un Crédito Sindicado por US$ 300 millones distribuido en dos líneas de largo plazo, además de una línea de crédito de corto plazo comprometida por US$ 100 millones a tres años.

En un prospecto a raíz de un aumento de capital enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma dijo que ha puesto a disposición de los bancos un paquete de activos en garantía, entre los que destacan los seis barcos, 60 concesiones y las seis más importantes plantas.