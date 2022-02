Zofri baja cortinas en medio de paro de camioneros por muerte de chofer y proyecta pérdidas por US$40 millones

Industria

Gerente de usuarios de la Zofri, Darío Blanco, indicó que dos accesos principales se encuentran bloqueados. Y no descarta que esta situación se extienda hacia el fin de semana.

Iquique nuevamente reporta una paralización de camioneros en la zona a causa de los constantes hechos de violencia en la zona. A la cancelación de vuelos en el aeropuerto Diego Aracena por el bloqueo de ruta se sumó el cese total de las operaciones en la Zona Franca de Iquique (Zofri) para esta jornada de viernes.

A través de un comunicado, el centro que alberga a centros comerciales informó el cierre total de la zona, que comprende el Mall y Recinto Amurallado (RRAA), un área física de más de 30 hectáreas que concentra el comercio mayorista.

"Con respecto al Barrio Industrial, se recomienda un cese de operaciones. Este es un sector de la ciudad en el cual la compañía no tiene atribuciones para ejercer controles de ingreso y salida, por tratarse de vías de uso público y existir terrenos de propiedad de terceros, respecto de los cuales estamos impedidos de intervenir", indicaron.

Además, aseguraron que la Zofri, desde su calidad administrativa "debe velar porque las actividades comerciales se desarrollen de manera segura", en el marco de una serie de bloqueos y protestas que desde la noche de este jueves han afectado a Iquique y Antofagasta.

"Entendemos el contexto en el cual se genera esta manifestación y esperaramos que se desarrolle de manera pacífica", indicaron.

Millonarias pérdidas

Darío Blanco, gerente de usuario de la Zofri, señaló que "en este minuto, la Zona Franca está sitiada. Más bien dicho, los accesos bloqueados. Tenemos dos calles principales y ambas están bloqueadas por camiones de transporte", y aseguró que solidarizan "con este gremio". "Creemos que no tienen otra alternativa en este minuto que manifestarse de la forma en la que lo están haciendo", dijo.

Según cuenta, "el problema de la inmigración ilegal, de delincuentes, es un problema que nos afecta a todos como ciudad y como región". Y afirma que "las autoridades no han estado a la altura", ya que no han buscado una respuesta adecuada de afrontar la situación, y las veces que han asistido a la zona "han dado soluciones paliativas, y además prometen cosas que no van a tener ningún efecto", sostiene. Esto, según explica, ya que "el artículo 9° de la nueva Ley de Migraciones indica que la inmigración ilegal no es delito".

"Las autoridades pusieron militares en la frontera ¿Para qué? Si por ley no pueden hacer nada (...) ¿Para qué poner militares para hacer alarde de que están haciendo algo cuando en realidad no están haciendo nada?", manifiesta. Y es que durante los últimos meses la escalada de hechos violentos en Iquique ha ido en aumento, lo que ha suscitado diferentes marchas por parte de ciudadanos a causa de la inseguridad.

En este escenario y en medio de la paralización de la zona, Blanco señala que el cierre de la Zofri se extenderá al menos durante esta jornada y su continuidad dependerá de las conversaciones que se sostengan durante la jornada con las autoridades. "Si los transportistas continúan, y lo más probable es que se extienda a nivel nacional, creo que vamos a tener que continuar cerrados".

Y agrega que el impacto de esta situación es "gravísima". "Un día para nosotros cerrados son alrededor de US$40 millones, que es el golpe económico que sufrimos. Es enorme", cuenta.

Asimismo, el ejecutivo criticó la labor del gabinete del Presidente Piñera y el apoyo prestado a sus demandas, y dijo que desde la Zofri no saben "si hay voluntad de resolver" el petitorio de los afectados, ya que prácticamente están de salida. "Hoy tenemos prácticamente a todos los ministros de vacaciones, y no sabemos qué va a pasar más adelante porque las políticas del nuevo gobierno son pro migración", explicó.

Pese a esto, dijo que "las autoridades electas están escuchando (...) para cuando asuman el 11 de marzo ya tener el cuadro completo para poder enfrentarlo, o venir con parte de la solución".

"A mí me parece muy bien lo que hicieron porque es una de las fórmulas que permitiría tener avanzado y analizado por el tema, pero las expectativas no son muy alentadoras por la nueva Ley de Migraciones", concluyó.