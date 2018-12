Otro megaproyecto minero en marcha: ﻿Teck encuentra socio y da el vamos a Quebrada Blanca 2

Minería

Sumitomo se quedará con 30% de la emprsa y hará un aporte por US$ 1.200 millones.

Tras varios meses de búsqueda y una larga lista de interesados, la canadiense Teck encontró socio para desarrollar su proyecto Quebrada Blanca 2, una inversión que le demandará US$ 4.700 millones.

"El directorio de Teck también ha aprobado el proyecto QB2 para su construcción completa, con la primera producción prevista para el segundo semestre de 2021", informó la empresa.

La compañía anunció que será la japonesa Sumitomo -a través de Sumitomo Metal Mining Co. y Sumitomo Corporation- quienes se quedará con el 30% de la iniciativa a cambio del 30%. Esto por US$ 1.200 millones.

"QB2 es uno de los principales activos de cobre no desarrollados del mundo y esta transacción confirma aún más el valor del proyecto", dijo Don Lindsay, presidente y CEO de Teck, añadiendo que "esta asociación reduce significativamente el riesgo de la inversión de Teck en el proyecto, mejora la economía de nuestro proyecto y preserva nuestra capacidad de continuar devolviendo capital a los accionistas y reducir los bonos actualmente en circulación".

Detalle de los pagos

Según lo informado en un comunicado, los compromisos de Sumitomo corresponden a Una contribución de US$ 1.200 millones, los que se dividen en US$ 800 millones en concepto de ganancias y una contribución equivalente de US$ 400 millones.

Además hay un compromiso de US$ 50 millones a Teck después de que QB2 logre una meta de rendimiento optimizado, antes del 31 de diciembre de 2025.

El beneficio de esto es que reduce los aportes de financiamiento que debe realizar Teck hasta los US$ 693 millones, donde las primeras contribuciones están para finales de 2020.