American Airlines registró sus ingresos más altos de la pandemia en el cuarto trimestre, pero no sale de las pérdidas por ómicron

Multinacionales

American Airlines informó este jueves sus ingresos más altos de la pandemia para el cuarto trimestre impulsados por el alza de las reservas. Sin embargo, la mayor aerolínea estadounidense no logró dejar atrás las pérdidas por efecto de la variante omicron perjudicó las reservas.

"Durante el año pasado, experimentamos períodos de alta demanda de viajes contrarrestados por períodos de disminución de la demanda debido a las nuevas variantes de Covid-19", dijo el director ejecutivo de American, Doug Parker, quien deja el cargo a fines de marzo, en un comunicado. "Esta volatilidad ha creado el entorno de planificación más desafiante en la historia de la aviación comercial".

Como American, sus rivales United y Delta advirtieron la semana pasada que el alza de los contagios con la nueva cepa retrasaría la recuperación de los viajes.

Parker, además, dijo a CNBC que las reservas para viajes de uno o dos meses de distancia son más fuertes que los niveles actuales y que las tarifas probablemente aumentarán a medida que regresen los viajeros de negocios.

En el detalle de resultados, la compañía informó que perdió US$ 931 millones entre octubre y diciembre y tuvo ingresos de US$ 9.430 millones, aún por debajo de los US$ 11.300 millones en ventas de los últimos tres meses de 2019. Con el ajuste de las partidas únicas, American perdió US$ 1,42 por acción, en comparación con la estimación de los analistas de una pérdida de US$ 1,48 por papel.

Para el primer trimestre en curso, American espera que los ingresos disminuyan entre un 20% y un 22% con respecto al mismo período de antes de la crisis sanitaria, cuando generó US$ 10.600 millones en ventas. La capacidad para los primeros tres meses se restaurará del 90% al 92%.

Mientras ha mantenido los esfuerzos por impulsar las operaciones: aumentó el pago de los asistentes de vuelo para las vacaciones y ofreció bonificaciones al resto del personal, una medida que también tomaron otras aerolíneas, incluso antes de que apareciera la escasez de personal relacionada con omicron alrededor de las vacaciones de fin de año.

American dijo que contrató a 16.000 personas el año pasado y reiteró su objetivo de contratar a 18.000 este año.