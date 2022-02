Spirit y Frontier se fusionan para crear la mayor aerolínea de bajo costo en EEUU

Multinacionales

Frontier Group Holdings -propiedad de Indigo Partners, matriz también de JetSmart- acordó comprar Spirit Airlines por US$ 2.900 millones en efectivo y acciones, uniendo dos aerolíneas de ultra bajo costo que apuntan al mercado de viajes de placer de Estados Unidos en recuperación. Las acciones de Spirit fueron las que más subieron en 14 meses.

Los inversionistas de Spirit recibirán US$ 1,9126 acciones de Frontier y US$ 2,13 en efectivo por cada papel de Spirit, según un comunicado emitido este lunes. El acuerdo implica un valor de US$ 25,83 por título para Spirit, una prima del 19% basada en los precios de cierre del 4 de febrero.

La combinación devolverá a Spirit a la constelación de ultradescuentos liderada por William A. Franke, socio gerente de la firma de capital privado Indigo Partners. Los viajes de placer se han recuperado más rápidamente de la caída causada por el coronavirus, y las aerolíneas de ultra bajo costo, con un enfoque implacable en las tarifas y los gastos, crecerán rápidamente a medida que los viajes se normalicen.

Spirit, con sede en Miramar (Florida) y Frontier, con sede en Denver, comparten culturas, flotas y huellas geográficas complementarias, dijo el presidente de Spirit, Mac Gardner, en el comunicado.

"Esta combinación tiene que ver con el crecimiento, las oportunidades y la creación de valor para todos, desde nuestros invitados hasta los miembros de nuestro equipo y el público en general", dijo.

Spirit saltó un 16% a US$ 24,74 a las 9:51 a. m. en Nueva York después de ganar un 17%, la mayor ganancia intradía desde el 9 de noviembre de 2020. Frontier subió un 1,2% a US$ 12,54.

Los titulares de Frontier poseerán el 51,5% de la compañía combinada y nombrarán a siete de los 12 directores, incluido Franke como presidente. Los nombramientos ejecutivos se decidirán más adelante.

Indigo Partners posee una participación mayoritaria en Frontier y posee aerolíneas de bajo costo, incluidas Wizz Air Holdings de Hungría, JetSmart Airlines de Chile, y Volaris Aviation Holding de México.

Las cuatro aerolíneas hicieron una gran apuesta por el crecimiento con un pedido combinado de 255 aviones en el Salón Aeronáutico de Dubái en noviembre.