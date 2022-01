Tesla registró ganancias récord en cuarto trimestre, pero acciones caen por alerta sobre restricción de suministros

Multinacionales

Los resultados trimestrales además permitieron a Tesla obtener ganancias en años consecutivos por primera vez desde su fundación en 2003.

Tesla reportó ganancias en el cuarto trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street, estableciendo un récord para el fabricante de autos eléctricos, pero las acciones cayeron después de que la compañía dijo que los problemas en la cadena de suministro limitarán la producción durante 2022.

La automotriz con sede en Texas, informó utilidades por US$ 2.880 millones en el último cuarto de 2021, equivalentes a US$ 2,54 por acción, gracias a las sólidas ventas de sus modelos para el mercado masivo. Eso estuvo por encima de las estimaciones de los analistas de US$ 2,36 por acción y marcó un récord histórico.

Los ingresos, en tanto, crecieron 65% a US$ 17.700 millones, en comparación con las estimaciones de US$ 16.600 millones.

“Nuestras fábricas han estado funcionando por debajo de su capacidad durante varios trimestres, y la cadena de suministro se ha convertido en el principal factor limitante, lo que probablemente continuará en 2022”, dijo Tesla.

La compañía entregó más de 936 mil vehículos en todo el mundo en 2021, lo que es 87% más que en 2020 y por encima de la expansión de 50% anual promedio proyectada para varios años. La mayoría de los otras grandes automotrices vieron caer las ventas el año pasado debido a la escasez de semiconductores y otras piezas clave que limitaron su producción.

Las acciones subieron 2,1% este miércoles a US$ 937,41, acumulando una caída 11% en el año, pero en las operaciones extendidas los títulos llegaron a retroceder hasta 6,1% después de que se anunciaran los resultados, aunque posteriormente recuperaron parte del terreno perdido.

Aparición de Musk

Se espera que el director ejecutivo Elon Musk encabece una conferencia telefónica más tarde este miércoles para actualizar la "hoja de ruta " de la compañía. Eso puede incluir nueva información sobre Cybertruck, un prototipo que Musk tuiteó recientemente que está probando personalmente en la nueva fábrica de Austin.

Esta sería la primera conferencia en la que participe desde que en julio de 2021 anunció que solo asistiría si tiene "algo realmente importante que decir".