Walmart entrega decepcionante pronóstico de ganancias a medida que ventas online se desinflan

Multinacionales

La unidad de comercio online es clave en los esfuerzos del mayor retailer del mundo para defenderse de la ofensiva de su rival Amazon.

Walmart presentó hoy martes un decepcionante pronóstico para sus ganancias anuales, a medida que sus ventas online, que venían creciendo a un paso acelerado, comienzan a dar señales de agotamiento, y la reforma tributaria del gobierno estadounidense aporta menor impulso del esperado.

El mayor retailer del mundo espera ganancias de entre US$ 4,75 y US$ 5 por acción este año fiscal, lo que se compara con una estimación promedio de Wall Street de US$ 5,13.

Aunque las ventas de Walmart en el último trimestre superaron las expectativas, el resultado reveló una desaceleración de los pedidos a través de Internet, una métrica clave en su campaña por defenderse de su rival online Amazon.

Las ganancias ajustadas de Walmart ascendieron a US$ 1,33 por acción en el cuarto trimestre fiscal, al 31 de enero. Eso estuvo por debajo de la proyección promedio de los analistas US$ 1,37. Pero las ventas en mismas tiendas, un indicador esencial, arrojó cierto optimismo, al crecer 2,6%, comparado con el 2% esperado, según registros de Consensus Metrix.

En su unidad de e-commerce, sin embargo, el volumen bruto de mercaderías, un índice de todos los bienes vendidos a través de Internet, creció 24% en el último cuarto. Eso estuvo por debajo del 54% del período anterior.