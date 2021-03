Utilidades de Sigdo Koppers retroceden 29% por deterioro en desempeño operacional

Resultados de Empresas

Sin embargo, la firma destacó que a partir de agosto se evidenció una recuperación de la actividad, principalmente en Chile.

El efecto combinado de un peor desempeño operacional consolidado y una menor utilidad en empresas relacionadas habrían afectado las utilidades de Sigdo Koppers. La empresa reportó ganancias por US$ 73,28 millones en 2020, que representan una disminución de 29% en comparación con 2019.

Sin embargo, la firma destacó que "a partir de agosto se evidenció una recuperación de la actividad, principalmente en Chile, lo que permitió incrementar los resultados operacionales de aquellos negocios que se vieron más afectados por los efectos de la pandemia durante el primer semestre de 2020".

"En ese sentido, el cuarto trimestre registró el mejor desempeño del año, observándose una recuperación importante en la actividad de todas las filiales, con utilidades por US$ 34,9 millones para los últimos tres meses del año", apuntó.

Los ingresos consolidados, en tanto, alcanzaron a un total de US$ 2.238 millones, mostrando una caída de 4,1% respecto a 2019, explicado principalmente por el impacto de la propagación del Covid-19 a nivel global. Desde el grupo recalcaron que "en particular, los efectos fueron mayores durante el primer semestre".



Al 31 de diciembre Sigdo Koppers posee activos por US$ 3.934 millones y mantiene una alta liquidez, con una caja consolidada de US$ 504,1 millones.