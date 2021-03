H&M continúa con pérdidas en primer trimestre y sale a restaurar su confianza con China tras boicot

Retail

En Chile la marca de origen sueco se anotó un retroceso en ventas de 22%, mientras que a nivel global este indicador fue de 27%.

La cadena textil sueca Hennes & Mauritz (H&M) cerró el primer trimestre con una pérdida neta de US$ 123 millones, según el informe financiero hecho público este miércoles. El resultado operativo también fue negativo en unos US$ 176 millones.

Esto se explica por las menores ventas producidas por las medidas restrictivas impuestas en los mercados donde opera, donde el 36% de su red de tiendas, que representan unas 1.800, sufrieron cierres temporales. Al de marzo mantenía 1.500 tiendas cerradas, el 30% del total.

"Ha pasado un año desde que golpeó con toda la fuerza de la pandemia. Estoy profundamente impresionada y orgullosa del fantástico compromiso y enfoque en el cliente de todos nuestros colegas durante un tiempo muy desafiante. Aunque todavía se trata en gran medida de gestionar los efectos negativos de los cierres recurrentes de tiendas, está claro que aprecian nuestra oferta. Cuando se permitió la apertura de los mercados, las ventas en las tiendas se recuperaron y, al mismo tiempo, las ventas en línea continuaron desarrollándose muy bien", expresó la CEO de H&M, Helena Helmersson.

Las ventas de la compañía sufrieron una caída del 21% en el período concluido el 28 de febrero. Estas fueron de US$ 4.577 millones, aunque los ingresos generados a través del canal online crecieron un 57%. En el caso chileno la caída fue similar en torno al 22%, alcanzando recaudaciones por US$ 52 millones, mientras que entre enero y marzo de 2020 la cifra fue de US$ 64 millones.

Los resultados del primer trimestre han llevado a H&M a retrasar su decisión sobre el reparto de dividendos, que estaba prevista para la junta de accionistas de mayo. "La posición financiera de la compañía sigue siendo sólida y la opinión de la administración es que habrá buenas perspectivas para repartir un dividendo en efectivo en otoño de 2021. Sin embargo, ya que ahora mismo no es posible tener una perspectiva completa de las consecuencias de la pandemia, no se propondrá un dividendo en la próxima junta de mayo", dijo la empresa en un comunicado.

Situación con China

Durante el reporte de sus resultados, H&M se mostró dispuesta a colaborar con clientes y socios comerciales en China para recuperar la confianza a raíz del boicot sufrido en ese país, como retiro de productos y cierre de tiendas.

H&M fue una de las primeras firmas occidentales en verse afectada después que se conociera que el año pasado había rechazado el uso del algodón procedente de la región de Xinjiang, después que se conocieran denuncias de violaciones de derechos humanos y trabajos forzosos, que han sido rechazados por el gobierno chino.

"Estamos dedicados a recuperar la confianza de clientes, colegas y socios comerciales en China. Colaborando con nuestros socios creemos que podemos tomar pasos conjuntos para desarrollar la industria de la moda, servir a los clientes y actuar de modo responsable", dijo en un comunicado.

La firma sueca aseguró que hace "todo" para afrontar los retos y encontrar un camino hacia adelante, porque China "es un mercado muy importante y tenemos un compromiso fuerte y a largo plazo en el país".

La cadena de moda se declaró "orgullosa" de sus proveedores y se mostró dispuesta a ser "un comprador responsable", a la vez que aseguró que trabaja en estrategias sobre la obtención de materias primas. "Queremos colaborar con todos los interesados para ser una parte de la solución y juntos construir una industria de la moda más sostenible", señaló el escrito.

H&M destacó que sigue las leyes locales en los mercados en los que está presente y aludió a la importancia de la confianza y el diálogo.