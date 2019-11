Informe de la FNE: Impacto económico de reforma a medicamentos sería de hasta US$ 380 millones al año

Salud

El organismo estima, en forma conservadora, que con las medidas propuestas se puede lograr un ahorro de entre 20% y 40% en promedio en el precio de los medicamentos.

Una profunda reforma al mercado de los medicamentos es lo que recomienda la Fiscalía Nacional Económica (FNE), tras concluir un trabajo de investigación y revisión de la industria iniciado en abril de 2018 y donde abordó la cadena completa, desde la producción de medicamentos, las farmacias y los entes reguladores, entre otros actores.

"Proponemos una reforma estructural que modifique la manera en que actúan los laboratorios, los médicos y las farmacias, cambiando la dinámica de la industria e introduciéndole más competencia", precisó el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco durante su exposición este miércoles.

Las conclusiones de la FNE están contenidas en un paquete de catorce medidas, que responden a cuatro objetivos fundamentales: que se introduzca más medicamentos bioequivalentes en el mercado, que se obligue a los médicos a recetar medicamentos sin marca, que se obligue a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y que el Estado compre medicamentos de manera más transparente, eficiente y efectiva.

Con todas estas medidas, el organismo estima (en forma conservadora) que se puede lograr un ahorro de entre 20% y 40% en promedio en el precio de los medicamentos que se vendan en farmacias y que tengan alternativas bioequivalentes. "Esto significaría un impacto total anual de entre US$ 76 millones y US$ 380 millones en el mercado de medicamentos comercializados en farmacias, que mueve al año aproximadamente US$ 1.500 millones", consigna el informe.

Otras conclusiones

Acerca del funcionamiento de la industria, la Fiscalía detectó que 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tienen alternativas bioequivalentes y que los laboratorios realizan inversiones superiores a US$ 200 millones al año para promover sus marcas entre los médicos, quienes recetan tales productos a sus pacientes en vez de otras alternativas técnicamente equivalentes y más baratas.

De hecho, la encuesta realizada por la FNE, confirmó que la mayoría de los pacientes acatan la recomendación de los médicos y se muestran reticentes a cambiar lo indicado por una alternativa más barata. Las farmacias, a su vez, venden a los pacientes los medicamentos de marca recetados, los que son adquiridos por ellas a los laboratorios a precios en promedio un 70% más caros que el sector público.

En ese sentido, la FNE recomendó profundizar la política de bioequivalencia, creando un sistema único nacional en el cual los médicos deban obligatoriamente prescribir medicamentos según su denominación común internacional, y no por marca, y obligando a las farmacias a vender el medicamento más barato, estableciéndoseles además un cobro fijo por dispensar los medicamentos.

En una segunda etapa, propone crear un seguro farmacológico público o privado que permita cubrir gastos en medicamentos. La FNE también recomienda permitir la venta de medicamentos OTC (over the counter o de venta sin receta) en establecimientos distintos a las farmacias y a través de otros canales, como el online.

Específicamente en cuanto al sector público, el principal problema detectado por la Fiscalía se relaciona con deficiencias regulatorias en la forma en que se 3 confeccionan las listas de compras de medicamentos de este segmento (hospitales, consultorios y municipalidades, entre otros), lo que podría estar provocando formas de compra menos transparentes, eficientes y efectivas.

Este informe preliminar será sometido a consulta pública hasta el viernes 20 de diciembre y los interesados pueden enviar sus comentarios a la casilla estudiosdemercado@fne.gob.cl.

Las catorce medidas planteadas

Sobre la comercialización:

Modificar procedimientos de registro y certificación de bioequivalencia ante el ISP. Establecer registro más expedito para medicamentos que se vendan en otros países y homologación. Establecer un premio al primer genérico en entrar al mercado. Establecer obligación para laboratorios de informar a ISP de patentes vigentes. Establecer una política de producción y difusión continua de información. Aplicar efectivamente normativa de protección de datos. Fortalecer la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), que pertenece al ISP. Regular la dispensación y forma de cobro de las farmacias. Crear una plataforma única nacional para que los médicos prescriban por denominación común internacional. Implementar medidas para aumentar el número de medicamentos bioequivalentes. Crear un seguro con cobertura farmacológica.



Sobre la distribución:

12. Permitir la venta de medicamentos de venta directa (OTC) en establecimientos distintos de las farmacias.

13. Permitir la venta vía canal online.

Sobre el mercado público:

14. Regular el funcionamiento de comités de farmacias y otros órganos del sector público

