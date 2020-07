Paris y el desconfinamiento: "No podemos decir que no habrá rebrote, lo importante es estar preparado"

Salud

El titular de Salud dijo que el gobierno tiene comprometidos los fondos para las vacunas contra el coronavirus: "Es 100% seguro que habrá dinero".

En una nueva edición del programa Mesa Central de T13, el ministro de Salud, Enrique Paris, sostuvo que el plan Paso a Paso -cuyo fin es avanzar gradualmente al desconfinamiento a nivel nacional-, tiene contemplado mantener la trazabilidad y el testeo para evaluar que en la eventualidad de rebrotes se retroceda en las etapas de la inciativa.

"No podemos decir que no habrá rebrote, lo importante es estar preparado. Hay que mantener la trazabilidad, el testo y no bajar la guardia. Volver atrás está en los planes de la iniciativa Paso a Paso. Es importante que no se vuelvan locos con los cambios, debemos mantener la responsabilidad", dijo Paris.

Por ejemplo, apuntó que en el caso de las comunas de Santiago y Providencia -que no están dentro de la etapa de transición- aunque han tenido muy buena evolución, tienen mucha movilidad de personas y, por ende, para avanzar se requiere mucho auto cuidado y responsabilidad por parte de los ciudadanos. Esto, con el telón de fondo de algunos episodios de protesta en la intersección de ambas localidades.

Por esta razón y apuntando a ese sentido, señaló que el comercio a gran escala como malls estará cerrado hasta entrar en la etapa de normalidad. Aunque en el caso de los minoristas, podrán comenzar a abrirse ya con la entrada de la transición en sus comunas.

Además, el titular del Minsal también se refirió a acceso a las vacunas contra el coronavirus en el escenario que se comiencen a distribuir, elemento que ya está en la mira del gobierno. "A nosotros lo que nos interesa es tener vacunas y hemos calculado por lo menos que necesitamos 10 millones de vacunas (...) El financiamiento para comprar vacunas va a haber de todas maneras", aseguró.

Hasta ahora, el grupo asesor de vacunas, encabezado por el Ministerio de Ciencias, evaluó una lista de 12 laboratorios en desarrollo de vacunas, donde tres están en etapa avanzada (fase estudio clínico). Gracias a una donación de US$ 2 millones por parte de la CPC, la Universidad Católica accedió a poder entrar en esta carrera y optar por una de las alternativas, pero se necesita más financiamiento, el cual está siendo objeto de estudio por parte de la Dipres.