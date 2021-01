The NotCo finalmente registró su marca para servicios de restaurantes

Empresas

El Tribunal de Propiedad Industrial falló a favor de la compañía, revirtiendo decisión de primera instancia del Inapi.

El 29 de diciembre de 2020, el Tribunal de Propiedad Industrial falló a favor de The NotCo, acogiendo su solicitud de registro de la marca The Not Company en clase 43, que incluye servicios de restaurantes y hoteles, entre otros del mismo tipo.

La marca había sido rechazada a registro ante el Inapi en primera instancia en octubre, pasado, en base a la existencia de la marca Y Not, cuyo titular es Juan Amador Yarur Torres, uno de los coleccionistas de arte contemporáneo más destacados de Chile.

Para el instituto, la marca The Not Company presenta semejanza gráfica, fonética y se presta para inducir a confusión, error y/o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios respecto a Y Not. Esta última marca fue solicitada en 2011 para, entre otras, ser utilizada en las clases 43 (restaurantes) y 41, que considera clubes nocturnos.

Posteriormente, The NotCo presentó un recurso de apelación y fue así como el Tribunal de Propiedad Industrial falló a su favor, revocando la sentencia apelada y declarando que "existen diferencias gráficas y fonéticas, además que el solicitante ya es titular de marcas para productos 29 y 30 que incluyen la expresión NOT y se estima que la solicitud no es más que una extensión de los derechos marcarios de los que ya es titular".

Juan Pablo Silva, socio del estudio Silva y abogado de The Not Company señaló que "el fallo es muy ajustado en razón de la fama y notoriedad que han ido alcanzando las marcas pertenecientes a la familia NotCo, tanto en Chile como en el extranjero. La protección y resguardo del activo de marcas comerciales, dominios y patentes de Notco es fundamental para el ingreso que se va haciendo en cada país".

The Not Company, también conocida como Notco, se hizo popularmente conocida por su mayonesa a base de garbanzos. Luego, ha sumado varios productos con ingredientes vegetales que buscan asimilarse a los de origen animal.

La startup fundada en 2015 solo ha sabido de éxitos. Tanto que Jeff Bezos, fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo, invirtió en ella a través de un fondo.