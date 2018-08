Argentina: en marcha reforma militar con 500 efectivos enviados a la frontera norte

Actualidad internacional

El posible despliegue de las FFAA a las calles causó polémica, por lo que el gobierno de Macri aseguró que las labores serán “disuasivas”.

A partir de hoy entra en vigencia, por medio de un decreto presidencial, el plan de reestructuración militar de las Fuerzas Armadas de Argentina, con la movilización a la frontera norte de 500 efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea, que darán apoyo logístico a la Gendarmería.

Así, el gobierno de Mauricio Macri pone en marcha la polémica medida que anunció hace una semana con el objetivo de establecer una “presencia disuasiva” contra las bandas de narcotraficantes o eventuales grupos terroristas en zonas limítrofes.

En esta primera etapa del plan, el cuerpo castrense trasladará a unos 450 efectivos del Ejército, 40 pilotos y mecánicos del componente aéreo, ocho helicópteros y dos aviones, a los límites con Paraguay, Bolivia y Brasil. El objetivo es que antes de fin de año, un total de 4 mil militares estén distribuidos por todo el país.

Hasta el momento, no está previsto el despliegue de uniformados de la Armada, aunque el Ejecutivo no lo descarta para más adelante.

Labor “disuasiva”

Uno de los puntos que establece la norma oficializada ayer es el del “apoyo a la política exterior y al sistema de seguridad interior”.

La idea de que los militares puedan volver a las calles a tareas distintas a la defensa nacional ha despertado polémica en la sociedad y en organismos de derechos humanos.

Por ello, el Ejecutivo ha salido al paso asegurando que “no habrá intervención directa de los efectivos ante la detección de hechos delictivos, sino una presencia fuerte del Ejército o la Fuerza Aérea en la frontera norte para disuadir”.

“Se trata de un cambio de época donde las Fuerzas Armadas se adaptarán a los tiempos modernos, que se viven con ataques externos de grupos que no responden a un Estado en particular y donde queda claro que los militares no violarán la ley de seguridad interior”, dijo un allegado al ministro de Defensa, Oscar Aguad.

El decreto establece como “objetivos prioritarios (...) la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la pobreza y la unión de los argentinos”, puntos “bajo la responsabilidad principal de otros ministerios”, pero que “exigen la colaboración de todas las áreas del Estado”.

Despliegue rápido

La reestructuración también contempla la creación de una fuerza de despliegue rápido que tendrá unos 10 mil uniformados dispuestos a trasladarse a diferentes puntos del país en menos de 24 horas cuando las fuerzas de seguridad lo requieran.

La frontera norte es una de las más porosas de la nación y se estima que la mayor parte del tráfico de droga transita por ese corredor de unos 3 mil kilómetros.