Banco Mundial: "No tenemos evidencia para respaldar la noción de que la metodología fue desfavorable a Chile"

Actualidad internacional

En una carta al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, la entidad le quitó al piso a su economista jefe, Paul Romer, quien cuestionó la integridad del informe Doing Business.

Tras la controversia que generaron las declaraciones del economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, el organismo multilateral envió una carta al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, en la que afirma que los cuestionamientos del experto al ranking Doing Business no representan la visión de la administración.

"Es desafortunado que Paul Romer, en una entrevista con Wall Street Journal, haya cuestionado el ranking, en particular para Chile. No es la visión de la gerencia del Banco Mundial", manifestó la misiva, firmada por la CEO de la entidad, Kristalina Georgieva. "Tenemos confianza completa en la integridad de la investigación del banco en general y seguridad en la metodología y los rankings del reporte Doing Business", agregó.

La ejecutiva añadió que "entendemos que sus comentarios son desconcertantes para Chile y haremos todo lo que podemos para asegurar a nuestros clientes y socios que confían en la calidad y relevancia de nuestra investigación".

Por ello, manifestó, "estamos pidiendo a una entidad independiente que confirme objetivamente que la metodología del Doing Business fue aplicada apropiadamente al determinar el ranking de Chile. Les informaremos de los próximos pasos tan pronto como tengamos claridad sobre el proceso".

Cambios metodológicos

El documento también detalló los cambios metodológicos aplicados desde 2012, un proceso que fue "validado por otras consultas con el Grupo Banco Mundial, gobiernos de los países y el sector privado".

Según la carta, el comportamiento de Chile sin los cambios "hubiera evolucionado de manera similar que con la nueva metodología. En particular, en Doing Business 2015 el ranking de Chile habría sido 37 (en vez de 41); en el DB 2016 hubiera sido 40 (en vez de 48); y en el DB 2017, 43 (y no 57)".

Asimismo, manifestó que "Romer no ha tenido la oportunidad de familiarizarse con el proceso riguroso que ocurrió con el cambio metodológico".

"No tenemos evidencia para respaldar la noción de que la metodología está torcida desfavorablemente para Chile o que cualquier cambio metodológico se condujo por cualquier razón que no fuera técnica", sentenció la entidad.