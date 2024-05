El club de los "ultrarricos" alcanza un número récord de 15 miembros a nivel mundial

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La Inteligencia Artificial (IA), el lujo y las tendencias geopolíticas ayudaron a que el club de los superricos —aquellos con fortunas de más de US$ 100 mil millones— alcance un récord de 15 miembros.

El patrimonio neto combinado de estas personas ha aumentado un 13% este año a US$2,2 billones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. La tasa de crecimiento supera el ritmo de la inflación y del mercado de valores en general y entre ellos poseen casi una cuarta parte de la fortuna de las 500 personas más ricas del mundo.

Si bien todos ellos habían superado alguna vez la barrera de los US$ 100 mil millones, es la primera vez que lo logran al mismo tiempo. La heredera de L’Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, el fundador de Dell Technologies, Michael Dell, y el multimillonario mexicano Carlos Slim, alcanzaron inicialmente el umbral en los últimos cinco meses y algunos han fluctuado en torno a ese nivel.

Bettencourt Meyers se convirtió en diciembre en la primera mujer en amasar una fortuna de 12 cifras, luego que las acciones de la empresa de cosméticos de lujo registraran su mejor año desde 1998. Bettencourt Meyers, de 70 años, ocupa el puesto 14 del índice, con un patrimonio neto de US$ 101 mil millones.

Dell, de 59 años, también superó recientemente la barrera de los US$ 100 mil millones. La demanda por equipos relacionados con la IA ha impulsado el precio de las acciones de Dell Technologies a máximos históricos. Ahora ocupa el undécimo puesto en el índice de Bloomberg, con una fortuna de US$ 113 mil millones.

El más rico de Latinoamérica

Slim, de 84 años, ocupa el puesto 13 con US$ 106 mil millones. La persona más rica de América Latina añadió unos US$ 28 mil millones a su patrimonio neto en 2023, en gran medida gracias a que el auge del peso mexicano ha impulsado las acciones de las empresas que componen su imperio empresarial, que van desde la construcción, a los restaurantes y hasta el comercio minorista.

También hay viejos nombres que vuelven al club. Gautam Adani, de 61 años, regresó recientemente al selecto grupo después de que un ataque de vendedores en corto le hiciera perder más riqueza que nadie en 2023. Las acciones de su buque insignia, Adani Enterprises, subieron ya que los inversores mundiales han vuelto a prestar atención a sus negocios en India.

El "Top Tres" del ranking

A la cabeza se encuentra el fundador y director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault, de 75 años, con un patrimonio neto de US$ 222 mil millones. La mayor parte de su fortuna procede de su participación en el mayor fabricante de artículos de lujo del mundo.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, de 60 años, ocupa el segundo lugar con un patrimonio neto de US$ 208 mil millones. Elon Musk, de 52 años, tiene un patrimonio neto de US$ 187 mil millones y ocupa el tercer puesto del índice. Pero su riqueza, que ha caído en más de US$ 40 mil millones este año, proviene principalmente de su participación en Tesla.