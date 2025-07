A los 71 años fallece Hulk Hogan, icono de la lucha libre y la cultura pop estadounidense

Este jueves se confirmó la muerte de Hulk Hogan, estrella estadounidense del entretenimiento y de la lucha libre profesional.

"La WWE se entristece al saber que el miembro del Salón de la Fama de la WWE Hulk Hogan ha fallecido. Una de las figuras más reconocibles de la cultura pop, Hogan ayudó a WWE a lograr el reconocimiento mundial en la década de 1980", dijo la agrupación a través de su cuenta de X.

La causa de su fallecimiento todavía se desconoce.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.



One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.



WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans. — WWE (@WWE) July 24, 2025

Hogan se convirtió en una de las caras más reconocidas de la lucha libre en la decáda de 1980. También participó en producciones de Hollywood e incursionó en los negocios, con algunos éxitos, pero también estrepitosos fracasos, de los que supo sin embargo recuperarse, reinventandose con nuevas facetas, lo que lo convirtió en un simbolo de resiliencia.

También tuvo cierto protagonismo en la política, desde el mundo conservador, y en 2024 asistió a la Convención Nacional Republicana para apoyar la cadidatura presidencial de Donald Trump, quien fue anfitrión de las sesiones de lucha de WrestleMania encabezadas por Hogan.