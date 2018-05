Actualidad internacional Bolsa brasileña cae 4,5% y Petrobras se desploma en octavo día de huelga de camioneros La bolsa brasileña se desplomó ayer 4,5%, para pasar a acumular pérdidas en el año, impactada por el octavo día de huelga de los camioneros, que paralizó diversos sectores de la economía. El índice de referencia Bovespa se hundió a 75.355 puntos, su menor nivel desde el 22 de diciembre de 2017. En el mercado cambiario, en tanto, el real perdió un 1,64%, llegando a 3,7286 unidades por dólar. La huelga de los camioneros se mantuvo, a pesar de que el gobierno de Michel Temer hizo el domingo nuevas concesiones en su intento por levantar las manifestaciones que han paralizado fábricas, afectado vuelos y generado escasez de alimentos. Una de las empresas más golpeadas en la bolsa fue Petrobras, cuyas acciones se desplomaron 14,6%, luego de que el Ejecutivo ofreciera nuevos subsidios al combustible y modificara la política de fijación de precios de la petrolera. Con esto, la empresa sufrió una pérdida de valor de mercado de 40 mil millones de reales en la sesión. Entre las nuevas medidas anunciadas, Temer acordó la reducción de 0,46 reales por litro de bencina, válido por 60 días. Después de ese período, los precios se reajustarán cada 30 días. Sin embargo, para no violar las leyes del presupuesto, el Congreso tendría que aprobar varias medidas tributarias. Según el ministro de Hacienda, Eduardo Guardia, habrá compensar, ya sea con “un aumento de impuestos en otras áreas o reducción de beneficios existentes”. Por años, Petrobras subsidió los precios de los combustibles, lo que elevó su deuda y contribuyó a las alzas de los precios de la bencina. Desde el comienzo del paro, la empresa se ha hundido en bolsa por el temor a que su independencia se vea comprometida. Hasta ayer, además de Sao Paulo, otros 21 estados tenían sus principales vías bloqueadas, aunque en menor número, luego de que el jefe de Estado autorizara la movilización de las Fuerzas Armadas para despejar las calles. Noticias Relacionadas Actualidad internacional Analista internacional: “La posibilidad de una alternancia de poder en Colombia es bueno para la democracia” Actualidad internacional Polémico: Horacio Cartes renuncia por Twitter a presidencia de Paraguay para asumir como senador Actualidad internacional Colombia elige en segunda vuelta entre dos modelos económicos contrapuestos

