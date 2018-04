Caterpillar envía potente señal de confianza en repunte minero con fuerte alza en proyección de ganancias

Actualidad internacional

La gigante estadounidense prevé que el repunte del sector constructor se mantenga en América del Norte y China.

Tras deslumbrar a inversionistas con resultados más positivos de lo esperados para el primer trimestre, Caterpillar dio hoy una fuerte señal de confianza en el estado de la economía, al aumentar en 24% sus proyecciones de ganancias para el año en curso.

La gigante estadounidense, que vende equipamiento a industrias como la minería, la energía y la construcción, proyectó utilidades de entre US$ 10,25 y US$ 11,25 por acción para fines de 2018, por sobre el rango de US$ 8,25 y US$ 9,25 por acción que preveía en enero.

La empresa dijo en un comunicado que prevé que el sector constructor en América del Norte y China mantenga su fuerza.

No obstante, no descartó los golpes que podría recibir su negocio si se concreta la guerra comercial entre China y EEUU.

"Cualquier impacto potencial de riesgos geopolíticos futuros y las crecientes restricciones comerciales no se han incluido en el panorama", manifestó.

En los resultados publicados hoy, el segmento de recursos de la empresa, que incluye ventas a la minería, aumentó en 50% sus ventas en comparación con el primer trimestre del año pasado. Se trata del noveno período consecutivo de crecimiento.