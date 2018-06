Corea del Norte dice que Trump aceptó levantar las sanciones

Actualidad internacional

El líder norcoreano, Kim Jong Un, dijo que Donald Trump aceptó levantar las sanciones contra su régimen durante la reunión del martes en Singapur, según informó la prensa estatal. La afirmación contrasta con la retórica del presidente estadounidense, respecto a que las restricciones económicas continuarían.

El informe de la Agencia Central Coreana de Noticias, que fue publicado tras el retorno de Kim al país, señaló que Trump prometió suspender los ejercicios militares en Corea del Sur. También afirmó que Trump prometió “garantías de seguridad” no especificadas para Pyongyang, y a “levantar las sanciones en su contra”.

El último punto es destacable, pues va más allá de lo declarado por Trump durante y después de la cumbre. Trump dijo que las sanciones continuarían, al menos hasta que la aislada nación avance en el desmantelamiento de su arsenal nuclear. Pero ha habido pequeñas diferencias en los recientes comentarios de altos cargos estadounidenses, respecto a si será necesario primero una desnuclearización completa de Corea del Norte, y que ésta sea verificada, o si bastará con algunas primeras medidas para levantar las sanciones.

El propio Trump dejó margen de maniobra al afirmar que el fin de las sanciones podría darse incluso antes de que se verifique la “completa desnuclearización de la península coreana”, independientemente de la definición por ambas partes. “Espero que esto ocurra pronto”, afirmó el martes, en una conferencia de prensa de una hora. “De hecho, estoy deseoso de poder levantar las sanciones llegado el momento”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud para comentar el informe de la agencia de noticias norcoreana el miércoles.

El acuerdo firmado el martes por Trump y Kim, después de la primera reunión entre líderes de ambos países, no dio muchos detalles, más allá de repetir la promesa de Corea del Norte de avanzar hacia la “desnuclearización completa” y la de Trump de entregar una garantía de seguridad. El texto sí menciona el plan para que altos funcionarios sigan en negociaciones.

Trump sí señaló varias veces que hubo temas discutidos y acordados con Kim, que no fueron incluidos en el documento formal. Entre ellos, la decisión de Estados Unidos de suspender los ejercicios militares, aunque no está claro cuáles y por cuánto tiempo. Trump agregó que Kim le aseguró que Corea del Norte ha desmantelado una central de prueba de motores de misiles. Pero si hubo promesas sobre las sanciones, no se hicieron públicas.

Trump se enfrenta a la presión de Japón para mantener las sanciones, y la de China para que se retiren. Un cargo chino ya señaló que su país podría pedir a las Naciones Unidas que se levanten o se ajusten las medidas, base de la campaña de “máxima presión” que Trump ha usado para empujar a Kim hacia el desarme.

China, como vecino y principal socio comercial de Corea del Norte, también podría proveer algún alivio a Kim limitando por su cuenta la aplicación de las sanciones.