Las criptomonedas son impredecibles e invertir puede traer milagros o desastres

Actualidad internacional

Estudio detectó que el valor de Bitcoin, Ripple y Ethereum responde a factores distintos a los de cualquier otro activo tradicional.

El espectacular salto de Bitcoin el año pasado no dejó a nadie indiferente. El valor de la criptomoneda más popular llegó a subir más de 1.960% en diciembre, cuando superaba los US$ 18.600. Desde entonces, ha retrocedido hasta cerca de los US$ 6.400, aunque el interés por este nuevo tipo de instrumentos financieros no decae: inversionistas, expertos y autoridades en todo el mundo aún debaten sobre sus posibilidades y amenazas.

En medio de ese debate, los profesores Aleh Tsyvinski y Yukun Liu, del Departamento de Economía de la Universidad de Yale, analizaron el desempeño de Bitcoin, Ripple y Ethereum, para identificar qué factores determinan su comportamiento. Su conclusión fue que mientras los activos tradicionales reaccionan al devenir de la macroeconomía o las industrias, las divisas digitales tienen su lógica propia.

“Hallamos que los retornos de las criptomonedas no tienen exposición a acciones, divisas o metales preciosos”, dice a DF el profesor Tsyvinski. “Esto evidencia que el mercado las percibe como una clase diferente de activos. No encontramos evidencia de que los mercados las vean como un medio de intercambio o una manera de almacenar valor”, relata.

¿Y para diversificar?

Aunque el promedio de retornos de las divisas analizadas superó a los activos tradicionales, también mostró una desviación estándar mayor; es decir, las posibilidades de “desastres” y “milagros” son altas.

“Ambos pueden ocurrir con más o menos igual probabilidad”, explica Tsyvinski. “Como siempre, el desempeño pasado no garantiza el futuro (...) pero esto refleja que los retornos son volátiles, lo que es importante para medir los riesgos”.

El estudio también descartó que Bitcoin, Ripple y Ethereum tengan exposición a grandes divisas globales y a metales preciosos, lo que, para el académico, muestra que éstas “no son vistas como un medio de transacción o para almacenar valor”, pero “también sugiere que podrían ser un buen instrumento para diversificar un portafolio”.

Otros factores sí inciden. Por ejemplo, si aumentan las búsquedas en Google por la palabra “bitcoin”, el rendimiento de ésta se incrementa; si suben las búsquedas de “bitcoin hack”, el valor cae. Las rachas alcistas y la volatilidad también influyen.

Para el profesor de derecho económico de la Universidad Católica de Chile, Felipe Bravo, las altas variaciones dificultan que las criptomonedas puedan usarse para pagos.“Si los actores del mercado no tienen certeza de qué es lo que influye en el valor a largo plazo, la decisión de inversión es esencialmente especulativa”, dice.

Regular o no regular

Pero el estudio está lejos de negar la utilidad y los prospectos de las criptomonedas. El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Harold López, cree que “la tecnología blockchain llegó para quedarse. Puede que en el futuro cada banco central emita monedas basadas en ella”.

A medida que el mundo desarrollado regula el sector, los académicos concuerdan en que ello también ocurrirá en Chile. “En el resto del mundo, las autoridades reguladoras del mercado de valores son las primeras que se preguntan si tienen que intervenir o no”, sostiene Bravo.

Por ahora, dicen los expertos, invertir en estos nuevos activos sigue siendo una actividad de alto riesgo.

Vea el documento completo aquí

https://www.df.cl/noticias/site/tax/port/fid_suplemento_gratis/taxport_24___1.html