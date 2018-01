Paul Romer da pie atrás y dice que no vio "manipulación política" en reporte del Banco Mundial

Actualidad internacional

El economista jefe del Banco Mundial señaló que sólo buscaba más claridad "al explicar qué significan nuestros números".

El experto manifestó que sus comentarios al Wall Street Journal "dieron la impresión de que yo sospechaba una manipulación o sesgo político. No es lo que quise decir ni lo que pensé que dije. No he visto señales de manipulación de las cifras del Doing Business y ningún otro reporte".



En cambio, manifestó en una nota en su página personal que sus comentarios apuntaban a que en el Banco Mundial "podríamos hacer mejor el trabajo de explicar qué significan nuestros números".



"Cambiamos nuestros métodos por razones sólidas y estos cambios fueron cuidadosamente considerados. Pero cuando los implementamos, podríamos haber explicado más claramente por qué, por ejemplo, cayeron los ránkings de Chile", aclaró.



Terminó su declaración con una disculpa: "Siento que en mi intento de promover la claridad, yo mismo no fui claro".

Las declaraciones de Romer se realizan después de que el Banco Mundial enviara una carta al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, en la que afirmó que los cuestionamientos del experto no representan la visión de la administración y las calificó como "desafortunadas".