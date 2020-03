Cifras en China auguran un mayor castigo a los mercados bursátiles

Economía

Corea del Sur, el segundo mayor foco de coronavirus Covid-19 en el mundo, también reportó cifras desesperanzadoras.

Los mercados bursátiles mundiales deberían caer aún más mañana tras una contracción récord de los sectores manufacturero y de servicios de China por el brote de coronavirus Covid-19, lo que ilustra el potencial que la epidemia tiene para impactar a la economía mundial.

El brote ya ha causado trastornos masivos en la industria y provocó la peor caída semanal de las acciones estadounidenses desde la crisis financiera, lo que borró miles de millones de dólares de capitalización bursátil en el mundo.

La primera medición concreta de cuánto daño económico ha causado el brote provino de China, la segunda economía más grande del mundo y donde comenzó la epidemia.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI, su sigla en inglés) de China, una medida de actividad económica ampliamente observada, cayó a un mínimo histórico en febrero, según datos publicados ayer, con un preocupante colapso en los pedidos nacionales y de exportación y una contracción del floreciente sector de servicios.

Inversionistas creen que los próximos días revelarán si el brote se está acelerando en Estados Unidos, la economía más grande del mundo, y cuán preparado está Washington para enfrentar la epidemia y el daño económico a otros países.

"En este momento, el mercado dice que esto no tiene límites. No sabemos cuáles son los límites y no sabemos cuando va a llegar a su punto máximo", dijo Graham Tanaka, director de inversiones de Tanaka Capital.

La semana pasada, los mercados bursátiles perdieron alrededor de US$ 5 mil millones de valor, medido por el índice mundial de MSCI que comprende acciones en 23 mercados desarrollados y 26 mercados emergentes.

El S&P 500 perdió un 11% la semana pasada -una corrección técnica-, mientras que el Dow y el Nasdaq también registraron sus mayores pérdidas porcentuales semanales desde octubre de 2008.

Problemas en Corea del Sur

Pero China no es el único mercado asiático reportando preocupantes cifras macroeconómicas. Corea del Sur, ubicación del mayor brote de la enfermedad fuera de China, publicó datos comerciales -los primeros entre las principales economías exportadoras- que proporcionan una guía temprana de que la salud del comercio mundial ya está siendo afectado por la epidemia.

Las exportaciones totales en febrero aumentaron un 4,5% interanual, según datos del Ministerio de Comercio, superando así la previsión media de un aumento del 3,4%, con 3,5 días laborables más que el año anterior, que tuvo una disminución del 6,3% en enero debido al Año Nuevo Lunar, un día festivo que cayó en febrero del año pasado.

Sin embargo, el promedio de exportaciones por día laborable cayó un 11,7%, el mayor descenso en tres meses, un importante cambio con respecto al aumento del 4,6% en enero.

Las exportaciones a China cayeron 6,6% en comparación con el año anterior, después de bajar un 3,7% en el periodo del 1 al 20 de febrero, pero el promedio de exportaciones a China por día de trabajo cayó un 21,1%, dijo el Ministerio.

"Se espera que el impacto económico de la propagación del coronavirus sea mayor que durante el brote del síndrome respiratorio agudo y grave (SARS)", dijo Sung Yoon-mo, el ministro de Industria de Corea del Sur, añadiendo que se espera más consecuencias económicas en marzo.