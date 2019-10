Estratega de BTG: “Me preocupa que Trump abra formalmente un nuevo frente de batalla comercial contra los autos”

Economía

El experto estimó que no habrá pronto mejora de las condiciones globales, por lo que la consultora seguirá revisando a la baja sus proyecciones de crecimiento.

Esta semana podría ser clave para la economía global, en términos de avances -o retrocesos- en los focos de incertidumbre mundial. Y, en el proceso, podrían vivirse días de mucha volatilidad.

En el Reino Unido inicia hoy un nuevo período legislativo que deberá delinear el futuro del Brexit y que podría definirse con la reunión de líderes europeos en Bruselas el viernes.

Mañana, en tanto, es el turno del Fondo Monetario Internacional, que entrega su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, su sigla en inglés), que -en palabras de su directora gerente, Kristalina Georgieva- reflejará las bajas expectativas de un avance de las condiciones globales.

Y con ella coincide Joao Scandiuzzi, socio y estratega global de BTG Pactual Wealth Management, quien adelantó en entrevista con DF que sus proyecciones están siendo revisadas a la baja “y seguirán así, porque la incertidumbre de la guerra comercial y el Brexit seguirán presentes, con gran impacto en el comercio global, la inversión y la manufactura”.

Más allá del acuerdo “parcial” alcanzado el viernes entre Estados Unidos y China -que sería firmado en Chile, en el marco de la cumbre de APEC-, Scandiuzzi se mostró preocupado por lo que puede estar por venir.

- ¿Con la firma del acuerdo descansamos de la guerra comercial?

- Tengo la sensación de que no será duradero. De todas formas, lo que me preocupa es que de aquí al 16 de noviembre Trump abra un nuevo frente de batalla comercial que tiene que ver con la investigación sobre el comercio internacional de autos, que sabemos se puede usar directamente contra Europa.

Esta investigación utiliza el mismo margen legal que se utilizó con el acero y el aluminio. Si la investigación concluye que el comercio internacional de autos amenaza la seguridad nacional de EEUU, se le da poder al presidente para aplicar aranceles a cualquier país del mundo.

- Entonces, ¿será un nuevo flanco de incertidumbre y enfrentamiento?

- Sí, es posible. Y es muy importante porque estamos hablando de un sector industrial gigantesco. Son bienes duraderos de alto valor y es una industria totalmente globalizada que ha estado sufriendo desde mucho por cambios estructurales específicos del sector. Personalmente no creo que Trump utilice esta carta ahora por la fragilidad de la economía y por los riesgos que implicaría un nuevo frente de batalla mientras el de China no está cerrado. Pero, Trump es Trump.

Focos de inestabilidad

- América Latina vive su propio ciclo de inestabilidad política y está contagiando su economía. Uno de los focos de atención es Argentina.

- Sí, su situación es muy difícil. Tiene muy poca reserva bancaria, una gran deuda que además está muy dolarizada; y además, la verdad es que ya utilizaron casi toda la ayuda del FMI. El nuevo gobierno tendrá que hacer un proyecto económico para recuperar la confianza inversionista.

- ¿Qué tan fácil será para Alberto Fernández, de ganar, que aborde con ese poco margen de maniobra?

- Creo que es prudente esperar el resultado electoral y ver quiénes serán los miembros del gabinete. Me parece que van a buscar algún tipo de pacto social para lograr una coordinación entre salarios y precios, pero es difícil que eso funcione al final. Con respecto a los acreedores, veo que adoptarían una reestructuración voluntaria, como Uruguay hace una década. Pero tampoco está tan claro si tendrán la credibilidad para hacerlo y si un tipo de ajuste más amigable es suficiente para sacar a Argentina de la crisis.

- Para Brasil, el panorama parece un poco más claro.

- Brasil depende de la reforma de pensiones y su aprobación final está ya muy descontada por los mercados; no vemos riesgo importante para esa última votación dentro de dos semanas. La mirada está ahora en la reforma tributaria y en la reforma del Estado, en cuanto a las reglas de contratación, que representa el segundo gasto más elevado del gobierno.

- En cuanto al Brexit, ¿qué podemos esperar que ocurra?

- Me parece que la estrategia de Boris Johnson simplemente no funcionó. Su intento por ganar algunas concesiones importantes de Europa, con la amenaza de un hard brexit no dio frutos, porque el Parlamento tiene muy claro, desde hace mucho, que es necesario pedir una nueva extensión.

Con Theresa May quedó muy claro que hay una mayoría en contra de una salida sin acuerdo, pero no hay mayoría para nada más. Eso me parece que no va a cambiar. Europa podría ceder en algo, pero no lo hará hasta que no vean que el primer ministro tiene la fuerza política para aprobar algún acuerdo. No hace sentido conceder algo si eso no va a resultar en un divorcio.

En este sentido, el escenario más probable es que se desplace la fecha del 31 de octubre a fines de enero y que haya una moción de no confianza a Johnson y nuevas elecciones. Y ahí tampoco está claro que va a resultar.