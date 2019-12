Los nuevos flancos de la guerra comercial: Trump lanza contra Francia y baja el perfil a acuerdo con China

Economía

El tratado con Beijing podría firmarse, entonces, después de las presidenciales de 2020. Mientras, Brasil y Argentina evalúan gravámenes en su contra.

Cuando finalmente parecía que la guerra comercial entre Estados Unidos y China estaba por llegar a su fin -o al menos a una pausa- y la calma regresaría al mercado, el presidente Donald Trump abrió nuevos flancos con otros socios comerciales alrededor del mundo, elevando las tensiones y remeciendo las bolsas.

El mandatario abrió la semana apuntando a Brasil y Argentina, con la reanudación de los aranceles al acero y el aluminio. Ayer, en tanto, puso en tela de juicio la firma del tratado con China para este año, y además arremetió contra Francia por un nuevo impuesto a los servicios digitales que golpea a grandes firmas como Google y Facebook.

Así las cosas, aplicaría impuestos al 100% de los bienes galos importados -por US$ 2.400 millones- que incluyen quesos, vino espumante y carteras.

Este último anuncio causó revuelo en Europa, poco antes de que Trump y su par francés, Emmanuel Macron, estrecharan manos en Londres en el marco de la cumbre de la OTAN.

El ministro galo de Finanzas, Bruno Le Maire, calificó como “inaceptable” la amenaza de Washington y aseguró que la UE está dispuesta a responder si se confirman los gravámenes.

Por su parte, la Comisión Europea dijo que los países actuarán como uno solo y recordó que el mejor lugar para solucionar las disputas comerciales es la Organización Mundial del Comercio (OMC), hoy estancada por trabas impuestas desde EEUU.

“Estoy decidido a defender los intereses de mi país y de Europa”, dijo Macron sentado junto a Trump.

A ellos se sumó el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien dijo que confía en que el anuncio sirva como “recordatorio” para acelerar la creación de un impuesto a los gigantes digitales en el organismo.

En tanto, el titular de la Casa Blanca defendió su postura y aseguró que si alguien debe gravar a las tecnológicas es su administración y “no otros”.

“Son compañías estadounidenses. Son firmas tecnológicas. No son mis personas favoritas, pero está bien, no me importa, son compañías estadounidenses. Y queremos gravarlas. No deben hacerlo otros”, dijo Trump.

Su gobierno ya impuso aranceles de 25% al vino y el queso francés en octubre como respuesta al aval de la OMC a los subsidios ilegales de la UE a la industria aeronáutica.

Contra China

En otra de sus disputas, Trump aseguró ayer que el tratado comercial con China -que estaba previsto se firmara en su “fase uno” en noviembre- podría tener que esperar hasta después de la elección presidencial de 2020, enfriando las expectativas de que ambos países alcancen pronto una tregua que reduzca las tensiones.

“No tengo plazos”, dijo el mandatario. “De alguna forma, me gusta la idea de esperar hasta después de la elección para el acuerdo con China. Pero quieren hacer un acuerdo ahora y veremos si es el correcto”, agregó.

Luego el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, dijo que aunque las conversaciones a nivel de delegados continuarán, no hay programadas reuniones entre funcionarios de alto rango. Y reiteró que si no hay un acuerdo o no se logran avances sustanciales antes del 15 de diciembre, los aranceles sobre el resto de las importaciones desde China -incluyendo teléfonos móviles, computadoras personales y juguetes- entrarán en vigor.

Los comentarios hicieron que las acciones cayeran con fuerza. Las bolsas europeas cerraron en rojo; el S&P 500 perdió 0,9%; el Nasdaq 1% y el Dow Jones 1,22%. También provocaron la búsqueda por activos seguros, como los bonos del Tesoro, lo que llevó al rendimiento a 10 años a mínimo de un mes de cerca de 1,7%. Y el dólar se debilitó ante una cesta de monedas.

Dardos a Latinoamérica

Respecto de los aranceles a las economías latinoamericanas, Ross desmintió que estuviesen atados a la relación que Brasil y Argentina hayan fortalecido con China, en medio de la prolongada guerra comercial.

La razón de la amenaza, según Trump, tiene que ver con “devaluación masiva de sus monedas”. Por ello, representantes de ambas naciones se reunirán mañana y el viernes -en el marco de la cumbre del Mercosur en Brasil- para discutir el tema.

México no aceptará que EEUU supervise sus empresas por temas laborales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que su país no aceptó una petición de Estados Unidos para otorgarle la facultad de supervisar el cumplimiento de leyes laborales por parte de empresas mexicanas, en el marco del acuerdo comercial Usmca que reemplaza al Nafta.

Su administración propuso, en cambio, la creación de paneles con un integrante de México, uno de EEUU y un tercero, en caso de que haya controversia en una firma por alguna posible violación tratado comercial.

"Están planteando que pueda haber una especie de supervisión sobre el cumplimiento de la ley. Nosotros no aceptamos eso", dijo el mandatario azteca, quien agregó que la creación de estos paneles requiere hacer un anexo al Usmca que debería consultarse ante el Senado antes de ser ratificado.