Powell sobre inflación: "Estamos tratando de comprender el caso base y también los riesgos"

Economía

El presidente de la Fed calificó la evolución de los precios como "única" en la historia y dijo que el banco central está observando de cerca para ver si su pronóstico de que la alta inflación será temporal es correcto, o si amenaza con ser más duradero.

Por segundo día, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, defendió la postura del banco central de seguir brindando apoyo a la economía del país, incluso cuando la inflación se mantiene en niveles incómodos.

"Este es un shock que atraviesa el sistema asociado con la reapertura de la economía y ha impulsado la inflación muy por encima del 2%, y por supuesto no nos sentimos cómodos con eso", dijo Powell al Comité Bancario del Senado el jueves.

El presidente de la Fed calificó la evolución de los precios como "única" en la historia y dijo que el banco central está observando de cerca para ver si su pronóstico de que la alta inflación será temporal es correcto, o si amenaza con ser más duradero. "Así que realmente estamos tratando de comprender el caso base y también los riesgos", dijo.

Sorpresa al alza

Powell dijo que el aumento de la inflación hasta ahora se había concentrado en un número limitado de áreas, como los precios de los autos usados, y reiteró que espera que esos aumentos sean transitorios. "En la medida en que sea temporal, no tendría sentido reaccionar", señaló.

La Fed está comprando actualmente US$ 120 mil millones en activos por mes -US$ 80 mil millones en valores del Tesoro y US$ 40 mil millones en deuda respaldada por hipotecas- y se ha comprometido a mantener ese ritmo "hasta que se logren avances sustanciales" hacia sus objetivos de máximo empleo y 2% de inflación.

Las autoridades comenzaron a discutir la posibilidad de reducir esas compras en su reunión el mes pasado y Powell dijo que hablarán más sobre ello en su próxima reunión del 27 al 28 de julio.

Si bien varias autoridades han planteado posiciones diferentes sobre qué tan pronto debería ocurrir, Powell repitió el jueves que la decisión de comenzar a revertir el programa aún está muy lejos.

Esta fue la segunda ronda de testimonios de Powell esta semana en Capitol Hill. El miércoles, recibió preguntas sobre el aumento de los precios de los legisladores que forman parte del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Los precios al consumidor se dispararon en junio al máximo desde 2008 y aumentaron un 5,4% con respecto al mismo mes del año pasado.

Las declaraciones de Powell ante el Congreso fueron su último testimonio semestral antes de que el presidente Joe Biden decida si le da otros cuatro años al frente de la Fed o elige a otra persona. El mandato de Powell como presidente expira en febrero.

Dos prominentes legisladores demócratas del Senado, el presidente del comité Sherrod Brown de Ohio y Elizabeth Warren de Massachusetts, criticaron a Powell en la audiencia por lo que vieron como una flexibilización arriesgada de la regulación bancaria durante su tiempo en la cima de la Fed.

La economía se está recuperando con fuerza del desvanecimiento provocado por la pandemia del año pasado, y los economistas pronostican un crecimiento a un ritmo anualizado de dos dígitos en el segundo trimestre.