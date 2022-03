Presidenta del banco central de Rusia quería renunciar tras sanciones internacionales, pero Putin dijo "no"

Economía

Aclamada por publicaciones como Euromoney y The Banker como una de las mejores formuladoras de políticas monetarias del mundo, Nabiúllina ahora enfrenta una economía en tiempos de guerra.

La gobernadora del Banco Central de Rusia (BCR), Elvira Nabiúllina, trató de renunciar después de que Vladimir Putin ordenara invadir Ucrania, pero el presidente le dijo que se quedara, según cuatro personas con conocimiento de las discusiones.

Nominada para un nuevo mandato de cinco años la semana pasada, las opiniones actuales de la alta funcionaria no se pudieron conocer. Ella debe manejar las consecuencias de una guerra que deshizo rápidamente gran parte de lo que logró en los nueve años desde que asumió el cargo. Las fuentes dijeron que si dejase su puesto ahora, el presidente lo percibiría como una traición.

Nabiúllina, de 58 años, no ha comentado públicamente sobre su reelección y no respondió a una consulta para este artículo. Los portavoces del BCR y el Kremlin no respondieron a las solicitudes de comentarios. El único funcionario senior que ha renunciado por la guerra es Anatoly Chubais. Dejó el cargo de enviado climático de Putin esta semana y abandonó el país, según personas familiarizadas con la situación.

Favorecida por inversionistas y aclamada por publicaciones como Euromoney y The Banker como una de las mejores formuladoras de políticas monetarias del mundo, Nabiúllina ahora enfrenta una economía en tiempos de guerra aislada por las sanciones internacionales y que busca inversiones a medida que las empresas extranjeras se van del país.

El rublo se desplomó cuando Estados Unidos y sus aliados impusieron amplias sanciones, incluso al propio banco central, a raíz de la invasión del 24 de febrero. La economista más que duplicó la tasa de interés e impuso controles de capitales para contener la salida de dinero.

El BCR dijo que renunció a las intervenciones para defender el rublo después de que las restricciones internacionales congelaran más de la mitad de sus US$ 643 mil millones en reservas.

Desesperanza

Algunos funcionarios del instituto emisor describen un estado de desesperanza en las semanas posteriores a la invasión, sintiéndose atrapados en una institución que temen que tendrá poco uso para sus habilidades y experiencia orientadas al mercado, ya que Rusia está aislada del mundo.

Putin dijo a principios de este mes que confía en que Rusia superará las dificultades económicas actuales y emergerá más independiente. Al comparar la ola actual de restricciones con las impuestas a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, sostuvo que "la URSS vivió bajo sanciones, se desarrolló y logró éxitos colosales".

En un breve comunicado el viernes pasado después de decidir mantener las tasas cerca de un máximo de dos décadas de 20%, Nabiúllina pospuso alcanzar su meta de inflación de 4% hasta 2024 y advirtió que la economía se encamina hacia una contracción e inestabilidad sin un final claro a la vista.

Hasta ahora, la crisis que siguió a la anexión de Crimea por parte de Putin en 2014 fue la mayor prueba del temple de Nabiúllina en términos de libre mercado.

La banquera central luchó contra los controles de capitales -consejo que luego Putin siguió- y liberó el rublo, cambiando metas de inflación antes de lo planeado.

Reservas congeladas

Bajo su dirección, el BCR acumuló una de las mayores reservas de moneda extranjera y oro del mundo, tomó medidas enérgicas contra los bancos considerados mal administrados o subcapitalizados y llevó la inflación al nivel más bajo en la historia post-soviética de Rusia.

Los inversionistas extranjeros invirtieron miles de millones de dólares en deuda rusa. Putin confió en Nabiúllina, escuchó su opinión y defendió sus políticas de escasez de dinero frente a otros funcionarios del gobierno. Pero gran parte de su legado se deshizo en cuestión de horas después de que las sanciones asediaran la economía del país euroasiático.

El camino a seguir es menos obvio que en crisis pasadas. Un aumento de emergencia de tasas y las restricciones a las transacciones de divisas han reprimido por ahora los problemas en la industria bancaria, y los mercados rusos solo ven una reapertura gradual. Mientras tanto, la amenaza del default acecha al gobierno y a las empresas.