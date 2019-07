Acciones de Facebook suben más de 3% por resultados del segundo trimestre mejores a lo esperado

Multinacionales

Los títulos de la firma llegaron a avanzar hasta un 5% en operaciones fuera de rueda, pero se han ido moderando ante la expectativa de saber cómo reaccionará la firma a la multa por privacidad que aplicó hoy la Comisión Federal de Comercio de EEUU.

Las acciones de Facebook avanzan a esta hora más de 3%, en operaciones fuera de rueda, luego de que la firma reportara resultados trimestrales mejores a lo esperado.

La dueña de Instagram anunció ganancias e ingresos por encima de las estimaciones entre abril y junio, y estuvo en línea con las expectativas de crecimiento de los usuarios.

En el desglose, la compañía de Mark Zuckerberg dijo que las ganancias por acción se ubicaron en US$ 1,99, frente al US$ 1,88 esperado por Refinitiv. En tanto, reportó 1.590 millones de usuarios activos diariamente, 2.410 millones mensuales, y un ingreso promedio por usuario de US$ 7,05 por acción (FactSet esperaba US$ 6,87 por papel).

La firma agregó que cuenta con más de 2.700 millones de usuarios mensuales en toda su familia de aplicaciones, un poco más en comparación con el trimestre anterior.

Multa millonaria

Los resultados coincidieron con la decisión de la Comisión Federal de Comercio (FTC, su sigla en inglés) de sancionar con US$ 5 mil millones a la firma de Mark Zuckerberg por no proteger adecuadamente la privacidad de sus usuarios.

La red social aceptó el pago –de la mayor sanción civil que la comisión haya otorgado- con la esperanza de que alivie parte de las críticas que ha enfrentado desde que se dio a conocer el escándalo de filtración de datos de Cambridge Analytica.

Además, la firma acordó imponer nuevas protecciones a la privacidad como parte del acuerdo, incluida la creación de un comité de privacidad, que será independiente del directorio, y nombrar a funcionarios individuales para hacer cumplir los términos.