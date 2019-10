Elecciones en Argentina: votó el 81% del padrón nacional

Política

Preliminarmente, el peronista Alberto Fernández tendría ventaja en todo el país. Sin embargo, los primeros resultados oficiales se esperan a eso de las 21:00. En caso de no haber vencedor en primera vuelta, el balotaje se llevará a cabo el 24 de noviembre.

Llegó el día. Hoy el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su principal rival, el peronista Alberto Fernández, finalmente se encontrarán en las urnas.

Cerca de las 8 de la mañana se abrieron los centros de votación y los argentinos deberán decidir por la continuidad de la dupla Macri y Miguel Ángel Pichetto, por el partido Juntos por el Cambio, o volver al kirchnerismo con Fernández y la expresidenta de la nación, Cristina Fernández, del Frente de Todos. El primer duelo fue ampliamente ganado por la oposición, ya que en las PASO el equipo peronista dejó 15 puntos atrás al oficialismo.

Las duplas de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal); José Luis Espert y Luis Rosales (Frente Unite); Juan José Gómez Centurión y Cynthia Hotton (Frente NOS), y Nicolás del Caño y Romina del Plá (Frente de Izquierda y de Trabajadores) también competirán por llegar a la Casa Rosada.

Para la victoria, los candidatos deberán obtener el 45% de los votos válidos, o el 40% pero con una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales con el segundo en carrera. De lo contrario, se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados el 24 de noviembre y ahí se definirá quién se quedará con la presidencia de Argentina a partir del 10 de diciembre.

En ese sentido, las encuestas siguen respaldando al candidato del Frente de Todos, en parte por la presión que se le ha puesto a la gestión de Macri y el mal desempeño económico del país, con altos niveles de inflación y recesión, además del préstamo acordado con el Fondo Monetario Internacional.

El voto de los protagonistas

Mauricio Macri se presentó en la Escuela Primaria Común Nº 16 Wenceslao Posse, en Buenos Aires, a eso de las 12:15. "Es una elección histórica para nuestro país, se juegan visiones de futuro", dijo el actual mandatario a los periodistas. "Hay una concurrencia bastante mayor que en las PASO. Hay mucho interés", agregó.

Además, a través de su cuenta de Twitter, el candidato a la reelección publicó una foto con la frase "Ya voté!" acompañado de un emoticón de la bandera argentina.

Por su parte, el líder del Frente de Todos, Alberto Fernández, emitió su voto en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires también pasado el mediodía.

"Estamos en una enorme crisis y como tal tenemos que tener mucha responsabilidad por lo que viene. Siento que Dios existe y Dios ha decidido que el día que se fue Néstor estén votando los argentinos. A Néstor lo he querido mucho y siento que donde esté nos está ayudando", dijo luego de sufragar.

Antes de eso, el peronista tomó desayuno con parte de su equipo en su departamento de Puerto Madero y, más tarde, salió a pasear a su perro Dylan. La caminata estuvo rodeada de periodistas, pero, en ese momento, Fernández no quiso hacer declaraciones respecto a los comicios. Sin embargo, se detuvo a entregar unas palabras por el noveno aniversario de muerte del expresidente, Néstor Kirchner.

"Significa mucho (este día). Yo creo en Dios y creo que Dios existe. Yo había arreglado con Alicia Kirchner el día 20 de mayo ir a Santa Cruz a visitar el mausoleo, y el día 18 Cristina anunció su candidatura. Y mi primera salida fue verlo a Néstor, y ahí le prometí lo que le tenía que prometer. Y bueno, llegó hoy", dijo emocionado según el medio local La Nación.

Consultado sobre qué le diría si pudiera hablar con él hoy, el candidato contestó: "Hacé lo que tenés que hacer que yo te acompaño. Él sabe lo que teníamos que hacer".

Más tarde, compartió un sentido post en su cuenta oficial de Twitter. La frase "Te extraño mucho, amigo. Gracias eternas", fue parte del mensaje.

Hoy es también un día muy especial para muchos de nosotros. Hace 9 años se nos iba Néstor, que además de ser un gran presidente fue mi amigo.



Muchos me preguntan qué le diría hoy. Le diría: “Volvamos a hacerlo que yo te ayudo”.



Te extraño mucho, amigo. Gracias eternas. pic.twitter.com/5CoCZJtzbM — Alberto Fernández (@alferdez) October 27, 2019

En esa misma línea, la dupla de Fernández y viuda de Kirchner, Cristina Fernández, también recordó a su marido mediante la red social. "Siempre en el corazón de los argentinos y las argentinas", consignó junto a un emoticón de corazón y uno de la bandera del país trasandino.

Siempre en el corazón de los argentinos y las argentinas ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/GMwouUAMrX — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 27, 2019

La kirchnerista se presentó a eso de las 13 horas en su lugar de votación en Río Gallegos, donde habló brevemente con la prensa, pero esta vez, sin hacer mención al aniversario de muerte de su marido: "Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en este día que es tan importante para la democracia, sobre todo para los que alguna vez no tuvimos esta maravilla de poder votar y poder elegir", dijo.

El compañero de fórmula de Macri, Miguel Ángel Pichetto, en tanto, ya votó en la Escuela Primaria Nº 60 en Sierra Grande, Río Negro -en la Patagonia- donde aseguró a la prensa que "el presidente hizo un esfuerzo extraordinario. Hoy no se puede hablar de la campaña. En la campaña hicimos todo". Pichetto volverá a Buenos Aires para esperar los resultados junto al actual presidente.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, votó en el Colegio Parroquial Don Bosco en Morón, en la localidad de Castelar, donde aseguró a la prensa que "siempre tengo esperanza" respecto a una posibilidad de revertir el resultado de las PASO, en una provincia donde no hay balotaje, según consignó La Nación.

Su contrincante kirchnerista, Axel Kicillof, votó en Manzanares y según La Nación, el candidato a gobernador llevó medialunas, sándwiches y bebidas a vocales de mesa y periodistas. Tras el sufragio, Kicillof comentó: "Hoy pensamos que la jornada se desarrolle tranquila, que los resultados estén temprano, que la elección se dé con normalidad y tranquilidad".

A través de Twitter, la Cámara Electoral argentina informó que -a eso de las 19 horas- ya había votado el 81% del padrón nacional. A las 18:00 es la hora de cierre de los locales de votación y, preliminarmente, Alberto Fernández tendría ventaja en todo el país, informó el medio local Todo Noticias. Sin embargo, los primeros resultados oficiales se esperan a eso de las 21:00.

Sufragio extranjero

Desde Suecia hasta Japón. Embajadas y consulados de Argentina en el extranjero abrieron sus puertas para que quienes residen fuera del país puedan votar en estas elecciones. 385 mil son los argentinos que actualmente viven en el extranjero y que, con estas elecciones generales, realizarán el debut de una nueva modalidad de sufragio: el voto por correo postal.

Esta forma se sumará a la posibilidad habitual de concurrir al consulado del país de residencia, pero tiene ciertos requisitos: el votante debía registrarse para esta forma a partir del 29 de julio y debía enviar su voto hasta ayer.

Según el medio local El Cronista, los argentinos que se encuentren en el Registro de Electores Residentes en el Exterior votarán a través de una boleta única, y pueden hacerlo sólo para aquellos cargos nacionales: presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales correspondientes al distrito del último domicilio registrado en Argentina.

El voto es de carácter voluntario, por lo que no es necesario que justificar en caso de no asistir a votar. Eso sí, el medio indica, que aquellas personas que estén de viaje por turismo o si viven en el extranjero, pero no tienen domicilio fuera del país en el carnet de identidad, está obligado a votar y si no lo hace, debe justificarse.