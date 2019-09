Chile podría perder el liderazgo mundial en arándanos tras arremetida peruana

Ripe

Según la Asociación de Productores de Arándanos del país vecino, en esta campaña los envíos crecerían 35% con respecto al período anterior, llegando hasta 105 mil toneladas aproximadamente.

Un cambio en los liderazgos de exportaciones de arándanos se daría en los próximos meses. Según informa el medio Gestión, en la campaña agosto-marzo que viene o la del año siguiente, Perú podría quitarle el trono a Chile, convirtiéndose en el mayor país exportador de este fruto a nivel mundial.

De acuerdo a las estimaciones de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (Proarándanos), en la campaña en curso los envíos peruanos crecerían 35% con respecto al período anterior, por lo que se llegaría a 100 mil o 105 mil toneladas aproximadamente. Este volumen, según las estimaciones del gremio, sería equivalente a US$ 650 millones o US$ 750 millones en envíos, dependiendo de las condiciones del mercado.

El presidente del gremio, Roberto Vargas, asegura a Gestión que "hay hectáreas que entran en su segunda o tercera temporada y nuevos proyectos entrando a producción". En esa línea, precisa que en la campaña del año anterior se registraban unas 6.800 hectáreas de cultivos de este fruto en el país y hoy existen 8,000 hectáreas, lo que evidencia un crecimiento de cerca de 18% en estas extensiones.

Las estadísticas locales detallan que el año pasado Chile exportó 114 mil toneladas de arándanos, representando un crecimiento de 29,4% frente a sus envíos del año anterior. Y, si bien Perú exportó 78.700 toneladas, reflejó un mejor ritmo de crecimiento de 83%.

"Si no en esta campaña, en la próxima, el Perú debería de ser el exportador más grande de arándanos frescos a nivel mundial", sostuvo Vargas a ese medio.

Pero Perú no estaría sola en la carrera por el primer lugar. El dirigente gremial, en conversación con Gestión, puntualizó que aunque Colombia aún no tiene mucha producción de este fruto -por lo que no constituye una competencia directa para el Perú- no se descarta que llegue a serlo de concretarse los planes recientemente anunciados por el gobierno colombiano. Esto, porque en ese país tienen planes de de potenciar sus envíos para ubicarse entre los 10 primeros países exportadores de arándanos.

Vargas agrega la apertura de los mercados de India y Taiwán para los envíos peruanos de arándanos en el plazo máximo de un año o un año y medio. Y, además, en dos o tres años la apertura de los mercados de Corea y Japón.